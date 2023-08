Gleich vier Jubiläen im Mittelpunkt: Tag des offenen Denkmals führt zu Schlössern und Kirchen

Präsentieren das Programm des Denkmaltages: (v.l.) Birgitta Klemenz (Kreisarchivpflegerin), Walter Krautloher (Referatsleiter Schule, Sport, Kultur), Corinna Winkler (Sachbereichsleiterin Kultur), Stefan Pfannes (Kreisarchivpfleger), Brigitte Schäffler (Kreisheimatpflegerin), Reinhard Jakob (Museumsleiter Jexhof) und Michael Schanderl (Vize-Landrat). © Patrick Tietz

Der Tag des offenen Denkmals am 10. September steht in Fürstenfeldbruck heuer unter einem besonderen Stern. Gleich vier Jubiläen werden parallel gefeiert.

Landkreis – Der diesjährige Tag des offenen Denkmals ist nicht nur der erste nach drei Jahren Pandemiepause, es stehen zugleich vier Jubiläen an, die gemeinsam zelebriert werden. Darunter auch der 200. Geburtstag des Landkreises. Entsprechend vielfältig haben Kreisarchivpfleger und Kreisheimatpfleger das Programm gestaltet, das nun präsentiert wurde.

Der stellvertretende Landrat Michael Schanderl stellte zu Anfang das Motto des deutschlandweiten Aktionstags vor, der am 10. September stattfindet. Heuer lautet das Motto „Talent Monument“. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz richtet den Aktionstag schon seit 30 Jahren aus – und feiert damit eines der vier Jubiläen.

Das Bauernhofmuseum Jexhof nimmt sich dem an. Laut Museumsleiter Reinhard Jakob werden Führungen durch den „einzigartigen Einödhof“ angeboten. Für Kinder gibt es zusätzlich eine Forscherrallye. Via App können sie auch an einer Schnitzeljagd teilnehmen.

Für musisch Interessierte haben Kreisarchivpfleger Stefan Pfannes und die Kreisheimatpflegerinnen für Musik, Brigitte Schäffler und Ingeborg Heining, eine „Musikalische Denkmalfahrt“ auf die Beine gestellt. Sie widmen sich dem 200. Geburtstag des Landkreises und der Frage „Wer verwaltete uns davor?“. Per Bus werden unter anderem Schlösser und Kirchen im Landkreis besucht. Während Pfannes die Teilnehmer mit Informationen versorgt, werden die Kreisheimatpflegerinnen die „trockenen Zahlen und Fakten mit etwas Musik auflockern“, so Pfannes.

Auch Kreisarchivpflegerin Birgitta Klemenz widmet sich dem 200. Geburtstag des Landkreises. Sie wird bei einem Stadtrundgang über die Historie berichten. Kreisheimatpflegerin Susanne Poller hat eine „autofreie Jubiläumstour“ konzipiert. Mit dem Radl geht es auf Spurensuche zu 30 Jahre Tag des offenen Denkmals, 50 Jahre Denkmalschutzgesetz, 100 Jahre Wittelsbacher Ausgleichsfonds und 200 Jahre Landkreis. Patrick Tietz

Weitere Informationen auf www.tag-des-offenen-denkmals.de.

