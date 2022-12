Mehrweg-Becher ab 1. Januar: Wirte rüsten sich beim Essen to go um

Von: Peter Loder

Birgit Bartels-Peter findet das Mehrwegsystem „Vytal“ richtig cool. Das Klosterstüberl hat sich dafür entschieden. © Weber

Wirte müssen im Außer-Haus-Geschäft ab 1. Januar Mehrwegverpackungen anbieten. Einige haben bereits damit angefangen. Andere berichten, dass ihre Gäste quasi schon in Eigeninitiative in Richtung Umweltschutz tätig geworden sind. Andere zögern noch.

Landkreis – Am 1. Januar tritt eine EU-Verordnung in Kraft, die in noch einmal verschärfter Form Einweg-Plastikprodukte aus der Gastronomie verbannen soll. Die Wirte, sind dann verpflichtet, To-Go-Speisen auch in Mehrweg-Gefäßen anzubieten. In den meisten Gaststätten sind Außer-Haus-Speisen seit Corona fester Bestandteil des Geschäftes. Bereits jetzt bieten sie das Essen für daheim in biologisch abbaubaren Verpackungen an, die man als Kompost entsorgen kann.

„Wir haben seit dem ersten Tag kein Plastik und kein Alu verwendet“, sagt Josef Hartl vom Türkenfelder „Unterwirt“. Er will jetzt erst mal die Restbestände seiner umweltfreundlichen Verpackungen aufbrauchen. Ähnlich verfährt Goran Jokic vom „Alten Wirt“ in Emmering. Er beobachtet ohnehin, ebenso wie sein Kollege Harry Faul vom Maisacher Bräustüberl, dass immer mehr To-Go-Kunden das eigene Geschirr mitzubringen. „Viele haben Töpfe, Bratreine oder Kunststoff-Behälter schon dabei, in die wir dann das gewünschte Essen füllen.“

Aus dem gleichen Grund hat sich Olchings Daxerhof-Chef Peter Helfer noch nicht mit bereits angebotenen Pfandsystemen befasst. „Es läuft auch so mit unseren recycelbaren Gefäßen. Da gibt es kein Problem.“

In Bruck haben sich bereits mehrere Gastronomen dem Pfandsystem „Vytal“ angeschlossen, das neben „Rebowl“ führend ist in Deutschland. Außer den Lokalen der Mahavi-Gruppe und dem Restaurant Vierwasser gehört das Klosterstüberl dazu. Wirtin Birgit Bartels-Peter hat sich intensiv mit der Mehrweg-Variante beschäftigt. Sie ist überzeugt: „Ein geschicktes Modell, richtig cool.“

Das genaue Prozedere sieht so aus: Der Kunde lädt sich die „Vytal“-App auf sein Smartphone. Mit dieser wird ein QR-Code gescannt, der auf jeder Verpackung steht. Das geliehene Gefäß darf der Kunde maximal 14 Tage behalten. Bis dahin ist alles kostenlos. Wird es nicht rechtzeitig in eines der beteiligten Restaurants zurückgebracht, wird das Online-Konto des Kunden mit zehn Euro Pfand pro Schale belastet.

Wer das Projekt finanziert? Hauptsächlich die Gastronomen, die pro Essen zwischen 15 und 20 Cent an „Vytal“ zahlen. Dafür sparen sie sich die erheblich teurere Einwegverpackung. Birgit Bartels-Peter vom Klosterwirt ist überzeugt: „Wenn sich das System etabliert hat, wird es großartig.“ Sie weiß: „Es wirkt anfänglich befremdlich, weil auf der App auch die persönlichen Daten gespeichert sind.“ Klar ist aber auch: Das Mehrweg-Konzept wird immer besser, je mehr Gastronomen in einer Stadt sich daran beteiligen.

Trotzdem kann sich Josef Hartl in Türkenfeld damit noch nicht zu so recht anfreunden: „Wir haben mehrere Möglichkeiten durchkalkuliert und sind zu dem Ergebnis gekommen: Bei uns rechnet es sich nicht.“

Obwohl eine offizielle Mehrwegangebotspflicht erst ab Januar in Kraft tritt, hatte die Mahavi-Gruppe trotz umweltfreundlicher To-Go-Verpackungen bereits im Sommer Mehrwegverpackungen von „Vytal“ eingeführt. Zur Gruppe gehören Martha Pizzarei, Bottles‘n‘Burgers, Parkcafé, Marthabräu und die Seepost in Schondorf am Ammersee. Mit diesen Lokalen gäbe es bereits über 5000 „Vytal“- Partner, erklärt Mahavi- Sprecherin Nadin Fischer. Sie spielt den Ball jedoch auch weiter: „Eine Angebotspflicht ist keine Nutzungspflicht. Es liegt also an unseren Gästen, Mehrweg zum Standard zu machen.“ Bisher gebe es erfreulicherweise durchwegs positive Rückmeldungen von Anwendern.

Freunde und Produzenten von Pizza sind von der neuen Verordnung übrigens nicht betroffen: Pappkartons fallen nicht unter die neue Verordnung. Auch kleinere Imbissbuden oder Fast-Food-Läden sind aus dem Schneider. Sie müssen erst aktiv werden, wenn das Geschäft größer als 80 Quadratmeter ist und über fünf Beschäftigte hat.

Alexander Maffei, der für den Landkreis zuständige Beauftragte des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), weist aber darauf hin, dass „in diesen kleineren Betrieben die Möglichkeit gegeben sein muss, die vom Kunden mitgebrachten Behältnisse unter den geltenden Hygienebedingungen zu befüllen“.

