Wie viele Autos fahren wann und wo? Im Landkreis sind die Verkehrszähler unterwegs

Fürstenfeldbruck

Der zunehmende Verkehr im Landkreis beschäftigt viele Autofahrer. Jetzt wird gezählt, wie viele Pkw und Lkw auf Brucks Straßen unterwegs sind.

Fürstenfeldbruck – „Es sind immer mehr Autos unterwegs“: Viele Verkehrsteilnehmer teilen diese Einschätzung. Sie beziehen sich damit auf ihre persönlichen Erfahrungen auf den Straßen. Doch wie entwickelt sich der Verkehr tatsächlich? Um diese Frage beantworten zu können, gibt es in der Regel alle fünf Jahre in ganz Deutschland eine Verkehrszählung nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Aufgrund von Corona wurde die eigentlich für 2020 vorgesehene Zählung um ein Jahr verschoben, wie ein Sprecher des für die Region Fürstenfeldbruck zuständigen Staatlichen Bauamts Freising erklärt.

Seit Mitte April und noch bis Mitte Oktober 2021 sei es nun so weit. An ausgewählten Streckenabschnitten sieht man deshalb Menschen mit Klemmbrett und Kuli oder Klickzähler. Sie führen Strichlisten über die Zahl der Autos, Busse, Motorräder und Lkw, die an ihnen vorbeifahren. Um einen belastbaren Durchschnittswert für die Verkehrsmenge zu bekommen, wird zu unterschiedlichen Zeiten gezählt. So werden die Daten an sogenannten Normalwerktagen – also Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag – jeweils morgens und nachmittags erfasst. Gezählt wird außerdem am Freitagnachmittag sowie an einigen Sonntagen. Die Zähler erfassen dabei motorisierte Zweiräder, Pkw, Lieferwagen und Transporter, Busse, Lkw über 3,5 Tonnen ohne Anhänger und Lastzüge.

Automatische Zählstellen

Aber es gibt auch temporäre, automatisierte Zählstellen im Landkreis: Sie befinden sich, von außen nicht erkennbar, in speziellen, mobilen Seitenleitpfosten am Straßenrand. Sie erfassen die Verkehrsmengen durch sogenannte Seitenradartechnik und geben die Daten an einen zentralen Rechner weiter. Im Landkreis Fürstenfeldbruck gibt es insgesamt 29 dieser Pfosten. Die für den Landkreis Fürstenfeldbruck zuständige Straßenmeisterei Dachau versetzt sie jede Woche an einen anderen Standort.

Die Ergebnisse der Straßenverkehrszählung bilden später nach der Auswertung der Ergebnisse eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausstattung der Straßen, aber auch für Lärmschutzmaßnahmen.

