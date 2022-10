CSU schickt Kandidat ins Rennen: Alex Dorow tritt wieder an

Glückwunsch: (v.l.) Michael Kießling, Alex Dorow, Thomas Eichinger und Katrin Staffler. © Christian Rudnik

In einem Jahr sind Landtags- und Bezirkstagswahlen in Bayern. Die CSU-Delegiertenversammlung im Stimmkreis 120, Landsberg/Fürstenfeldbruck-West, hat am Freitagabend in Weil (Kreis Landsberg) ihre Direktkandidaten für Landtag und Bezirkstag bestimmt.

Fürstenfeldbruck/Landsberg - Die 90 Delegierten sprachen sich dabei für eine erneute Kandidatur ihres Landtagsabgeordneten Alex Dorow aus Landsberg aus.

Er erhielt 96 Prozent der Stimmen. In seiner Rede verwies Dorow auf erfolgreich umgesetzte Projekte, etwa den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Buchenau und die Umstufung einer Teilstrecke der Staatsstraße 2054, die der Stadt Fürstenfeldbruck eine anwohnerfreundliche Verkehrsregelung ermöglichte.

Direktkandidat für den Bezirkstag ist der Landsberger Landrat Thomas Eichinger aus. Mit langem Applaus wurde Josef Loy bedacht. Der bisherige Vertreter des Stimmkreises im Bezirkstag war nach über 20 Jahren nicht mehr angetreten.

