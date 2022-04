Laser-Show feiert auf dem Volksfest Premiere

Von: Peter Loder

Im Showroom der Firmenzentrale in Unterschweinbach produzieren Alexander Hohl und seine Mitarbeiter die individuell gestalteten Lasershows. © Loder

Laserblitze statt Feuerwerk: Auf die Volksfestbesucher wartet am Freitag gegen 21.30 Uhr ein atemberaubendes Spektakel.

Fürstenfeldbruck – Im Dunstkreis von Bierzelt, Buden und Fahrgeschäften wird ein bildgewaltiger virtueller Spaziergang durch die Stadt auf eine Wasser-Videowand projiziert. Geplant, gebaut und gestaltet wurde die Hydroschild-Show in einer Werkshalle in Unterschweinbach. Dort residiert seit 18 Jahren die von Alexander Hohl (35) geleitete DS-Showlaser-GmbH.

Erstmals am Volksfest

Erstmals präsentiert sich das Unternehmen auf dem Volksfest, nachdem Fest-Organisator Daniel Brando bei der Suche nach Feuerwerks-Alternativen darauf aufmerksam wurde. Denn das traditionelle Abfeuern von Pyrotechnik steht ähnlich wie Silvesterraketen wegen seiner Feinstaub-Belastung im Kreuzfeuer der Kritik. Hinzu kommt, dass es in Bruck bald keinen Platz mehr fürs Abfeuern gibt, weil das bislang genutzte Gelände zwischen Schule Nord und Polizei zunehmend bebaut wird.

Der neue Standort ist direkt neben der Festwiese: Hohl und seine sieben Mitarbeiter starten die zehnminütige, mit fulminanter Musik untermalte Wasser-Lasershow auf dem Pausenhof der Philipp-Weiß-Schule. Anders als beim weithin sicht- und hörbar laut knallenden Pyro-Feuerwerk kommen ausschließlich Volksfestbesucher in den Show-Genuss. Was auch irgendwie im Sinne der Auftraggeber ist. Denn die Kosten teilen sich Stadt, Festwirt und Schausteller.

Die Wasserdüsen, die eine Dunst- und Nebelwand erzeugen, werden auf ein sechs Meter hohes Gestell installiert. Auf einer halbkreisförmigen, 35 Meter breiten und elf Meter hohen Hydro-Wand erscheint die Lasershow. Gemeinsam mit Hohl hat Brando das so genannte Storyboard mit Bildern aus der Kreisstadt produziert. Weil das Spektakel pro Minute 1800 Liter Wasser aus dem Leitungsnetz schluckt, steht die Feuerwehr mit einem an Hydranten angeschlossenen Tankwagen daneben, damit der Wasserdruck für die umliegenden Wohngebiete konstant gehalten wird.

Vor 30 Jahren gegründet

Die Showlaser-Firma in Unterschweinbach, die zu den ersten Siedlern im Gewerbegebiet an der Benzstraße gehörte, wurde vor 30 Jahren von Siegfried Boes gegründet. Sein 35-jähriger Nachfolger kann sich mittlerweile vor Aufträgen nicht mehr retten. Nach der veranstaltungsarmen Corona-Zeit boomt die Branche wie noch nie. „Die Feuerwerks-Debatte kommt uns dabei natürlich zugute“, gesteht Alexander Hohl. Mit seinen individuellen Lasershows ist er in ganz Deutschland und Europa unterwegs.

In einem kinoähnlichen Showroom werden die am Computer entstandenen virtuellen Meisterstücke produziert. Der Preisrahmen bewegt sich zwischen 1700 und 200 000 Euro – je nach Aufwand, Sonderwünschen und Länge. Ob für Kinopremieren mit Star-Regisseur Steven Spielberg, bei der Vierschanzentournee der Skispringer, für weltweit tätige Konzerne oder in TV-Shows – die Referenzliste der Laser-Macher ist ellenlang. Nun gehört auch das Brucker Volksfest dazu.

