Lebensmittelretter sind jetzt ein Verein

Vorstandsmitglied und Hygienebeauftragte Janine Zuflücht bei einer Verteilung. © Privat

Im Jahr 2017 wurden die Brucker Lebensmittelretter ins Leben gerufen. Nun sind sie ein eingetragener, gemeinnütziger Verein.

Fürstenfeldbruck - Sabine Kemmet aus Emmering hatte damals die Idee, nach dem Foodsharing-Vorbild in München etwas Ähnliches in Bruck zu organisieren. Erster Partner war der Edeka von Toni Leich in Maisach, der die Idee des Lebensmittelrettens schon kannte. Und das funktioniert so: Die Lebensmittelretter bekommen von Supermärkten (nachrangig zu den Tafeln) übrige Ware und verteilen diese an bestimmten Treffpunkten, die unter anderem über soziale Netzwerke kommuniziert werden, an Interessierte.

Aus einer Retterin wurden bald mehrere. Mittlerweile zählt der Verein 500 Mitglieder. 33 davon sind aktiv. Teilweise werden über 400 Kisten pro Woche an die Mitglieder gegen einen selbst gewählten Jahresbeitrag verteilt. Außerdem verteilen die Lebensmittelretter während der Suppenausgabe der Caritas in Bruck kostenlos Lebensmittel.

Beim Landratsamt sind die Lebensmittelretter als Lebensmittelunternehmen registriert. Der Verein ist seit dem 1. Januar 2022 als gemeinnützig anerkannt. Die Eintragung ins Vereinsregister ist beantragt. Die erste Mitgliederversammlung findet am 25. März um 19 Uhr im Gasthof zur Sonne in Mammendorf statt.

