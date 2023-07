Der letzte Gruß der gefallenen Trauerweide: Ihr Stamm offenbart ein Herz

Von: Lisa Fischer

Ulrike Riffert hat sich ein Erinnerungsstück gesichert. Sie entdeckte die seltene Maserung im Holz inmitten des Chaos beim Aufräumen nach dem Sturm. © Weber

Die Trauerweide, die während des Sturms Ronson in Bruck fiel, schickt einen letzten Gruß an die Brucker, denen sie so wichtig war: Ein Herz, gewachsen im Stamm des Baums.

Fürstenfeldbruck – Die Scheibe Weidenholz hat eine ganz seltene Besonderheit: In der Mitte hat Ulrike Riffert (45) ein Herz entdeckt, als das Stück zwischen Geäst, Rinde und anderen Stammstücken am Amperufer lag. Für sie ist das ein letzter Gruß des Baumes.

Seit Ulrike Riffert vor über 30 Jahren nach Fürstenfeldbruck gezogen ist und später als Friseurmeisterin eine Stelle im Salon an der Amperbrücke gefunden hat, hat sie tagtäglich neben der Trauerweide gearbeitet. Die stand bis zum großen Sturm „Ronson“ quasi vor dem Fenster des Salons. „Wenn wir den Kunden die Köpfe gewaschen haben, hatten wir direkten Blick auf die Weide.“

Nach dem großen Sturm: Die Weide an der Amperbrücke lag gefällt am Amperufer. Viele kamen, um das mit eigenen Augen zu sehen. Die Trauer war groß. © archiv

Die Zahl der Ringe

„Ich habe nachgezählt“, sagt Ulrike Riffert aus dem Stadtteil Lindach außerdem. „Es sind 76 Ringe.“ Gemeint sind die Jahresringe, die sich in einer Scheibe vom Stamm der Trauerweide abzeichnen, die der Orkan kürzlich gefällt hat. Die 45-Jährige hat es als Andenken an den Baum an der Amperbrücke mitgenommen, der ein inoffizielles Wahrzeichen von Fürstenfeldbruck war. Für sie steht fest: Die Trauerweide ist 76 Jahre alt geworden.

Wie viele andere aus Bruck und Umgebung war die Friseurmeisterin geschockt, als sie am Morgen nach dem Sturm sah, dass die große Weide umgestürzt war. „Es war der schönste Fleck in Bruck.“ Die Aufräumarbeiten vor dem Laden habe sie genau mitverfolgt. „Ich bin Stunde für Stunde rausgegangen, habe alles dokumentiert. Und den Mitarbeitern des Stadtbauhofs Kaffee angeboten“, erzählt Ulrike Riffert. Ein paar Zweige für die Vase habe sie sich gesichert. Und dann das Stück mit der Herzform entdeckt. „Als ich es gesehen habe, habe ich die Bauhof-Mitarbeiter gefragt, ob sie mir eine Scheibe abschneiden können.“ Die sagten nicht Nein.

Was passiert mit der Scheibe?

Ungefähr ein Meter Durchmesser und 30 Zentimeter Dicke habe ihre Holzscheibe, schätzt die Lindacherin. „Mein Mann hat mir geholfen, weil sie so schwer ist. Wir mussten sie zum Auto rollen.“ Jetzt muss das hölzerne Erinnerungsstück im Garten bis nächstes Frühjahr trocknen – im Schatten. Diese Infos hat sie sich von einer Kundin eingeholt, die Schreinerin ist. Und wenn das Holzstück dann getrocknet ist? „Dann will ich einen Tisch daraus machen.“

