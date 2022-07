Stadt dimmt nachts das Licht um 50 Prozent

Von: Lisa Fischer

Ab 23 Uhr soll in Fürstenfeldbruck das Licht gedimmt werden. (Symbolbild) © IMAGO/Peter Hartenfelser

Nächtliche Beleuchtung von Häusern und Straßen muss nicht immer sein. Tiere, vor allem Insekten, können durch das Abschalten geschützt werden. In der Stadt wird zukünftig das Licht ab 23 Uhr gedimmt.

Fürstenfeldbruck – Lichtverschmutzung ist ein Thema, das Umweltschützer seit geraumer Zeit umtreibt. Dabei geht es um Beleuchtung, die laut Kritikern meist unnötig ist – und schadet. Der Stadtratsausschusses für Umwelt, Verkehr und Tiefbau hat sich jüngst mit dem Thema beschäftigt und beschlossen: Die Beleuchtung in der Stadt wird nachts um 50 Prozent gedimmt.

Alexa Zierl (ÖDP) hatte beantragt, die Außen- und Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet für Umwelt und Mensch verträglich zu gestalten – also die Lichtverschmutzung zu senken. „Es geht darum, die Artenvielfalt zu erhalten“, begründete sie das. „An vielen Stellen ist nachts noch das Licht an, zum Beispiel am Kloster und an der Kinderkrippe am Buchenauer Platz.“ Durch Dimmen oder Abschalten könne man auch Energie sparen.

Georg Viehbeck vom Tiefbauamt entgegnete, dass man schon lange etwas tue: „Wir sind im fünften Jahr dabei, unsere Beleuchtung auf LED umzustellen.“ Beleuchtet werde vor allem noch der innerstädtische Bereich. Außerhalb der Stadt sei das nur noch an sensiblen Punkten, etwa einem Kreisverkehr, der Fall. Zudem leuchte die auf LED umgerüstete sogenannte Kofferbeleuchtung gezielt auf Stellen. Als Beispiel nannte er den Lindenplatz, der zuvor komplett ausgeleuchtet wurde, jetzt nur noch zentriert. Auch bei Laternen habe man reagiert: Von 0 bis 4 Uhr morgens sei die Leistung auf 75 Prozent reduziert. Nun überlege man, die Beleuchtung weiter zu dimmen. Dafür müssten sogenannte Dimmprofile bestellt werden.

Zwei Modelle stellte Viehbeck vor, beide könnten in Anwohnerstraßen eingesetzt werden: ab 22 Uhr wird die Beleuchtung auf 70 Prozent, ab 23 Uhr auf 50 Prozent gedimmt sowie ab 4 Uhr wieder auf 70 Prozent hochgefahren, ab 5 Uhr läuft die volle Leistung. Zweiter Vorschlag wäre, die Beleuchtung ab 23 Uhr um 50 Prozent zu verringern und ab 5 Uhr wieder auf 100 Prozent hochzufahren.

Letzterem Modell stimmten nach einer Abfrage von Vize-Bürgermeister und Sitzungsleiter Christian Stangl (Grüne) alle Ausschussmitglieder zu. Viehbeck wird die Dimmprofile bestellen.

Auf Vorschlag Zierls wird die Stadt zudem schrittweise Außen- und Straßenbeleuchtung auf das nötige Minimum reduzieren – zum einen zum Schutz der nachtaktiven Tierwelt und zum anderen, um Energie zu sparen.

Thomas Brückner (Grüne) hatte sich im Vorfeld der Sitzung ebenfalls mit dem Thema Lichtverschmutzung auseinander gesetzt. Er legte dem Gremium eine Bestandsaufnahme vor, wo nachts Licht brennt. Ab 22 Uhr hell erleuchtet seien demnach unter anderem die Amperbrücke, die Parkplätze der Amperoase und das Schulzentrum am Tulpenfeld. „Das Viscardi-Gymnasium und das Landratsamt sind vorbildlich nicht beleuchtet.“ Dass Lichter an noch erhellten Orten aus Sicherheitsgründen nachts angeschaltet sind, sei für ihn schwer vorstellbar.

Er forderte die Stadtverwaltung auf, den Stadtrat über Dauer und Lenkung der Beleuchtung sowie Lichtintensität an den städtischen Liegenschaften zu unterrichten. Diesem Beschluss folgte der Ausschuss. Nur Michael Piscitelli (CSU) war dagegen.

