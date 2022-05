Wegen des Ukraine-Kriegs: Lieferverzögerung bei Feuerwehrautos

Von: Ingrid Zeilinger

Bruck wartet auf Feuerwehrautos. © dpa

Im Herbst soll das zweite Feuerwehrhaus an der Flurstraße in Betrieb gehen. Doch die Brandhelfer müssen improvisieren: Einige bestellten Fahrzeuge kommen nicht rechtzeitig. Schuld ist der Krieg.

Fürstenfeldbruck – Schreckensnachricht für die Brucker Feuerwehr: Jetzt, wo das zweite Feuerwehrhaus fast fertig ist und sogar die Einzugstermine für die Wohnungen schon feststehen, fehlt etwas anderes: Die Mannschaft steht zeitweise mit weniger Fahrzeuge da, als geplant. Diese wurden rechtzeitig geordert. Das Problem liegt im Krieg: „Die Russen haben ein Werk von MAN in der Ukraine bombardiert“, erklärt Feuerwehrreferent Andreas Lohde (CSU). Und dieses produziert die für die Fahrzeuge unerlässlichen Kabelbäume. Zwar habe das Werk versucht, schnellstmöglich die Fertigung wieder aufzunehmen. „Aber es geht natürlich nicht so schnell, wie gewünscht.“

Die Drehleiter

Im August hätten die Fahrzeuge eigentlich in der Garage stehen sollen. Nun wird es später. Das Hilfeleistungs-Löschfahrzeug kann fast fristgerecht geliefert werden, berichtet Lohde. Eine der beiden georderten Drehleitern ebenfalls – denn auch die derzeit benutzte muss ausgetauscht werden. „Sie befindet sich derzeit bei der Instandsetzung und wird dann länger genutzt“, erklärt Lohde. So kann man diese Verzögerung – derzeit bis Oktober – auffangen. Auch das Mehrzweckfahrzeug wird nach aktuellem Stand nun erst im Oktober geliefert. Davon gibt es an der Landsberger Straße mehrere. „Wir werden eines verlegen“, erklärt Lohde.

Die Arbeit der Brandhelfer an sich behindere das nicht, sagt Lohde. Daher wird das Haus auch im August in Betrieb genommen. Ausrücken könne man bei Alarmierung dann von beiden Standorten. „Das ist alles machbar“, sagt der langjährige Brandhelfer. „Die Feuerwehr ist es gewohnt, spontan zu reagieren.“ So habe man nun eine Interimslösung, die es sonst nicht gegeben hätte.

Auf der Baustelle

Etwas Verzögerung gab es auch auf der Baustelle – bedingt durch Materialengpässe. Den ursprünglich anvisierten Fertigstellungstermin am 1. April konnte man nicht halten. „Bis zur Sommerpause wird es aber fertig“, sagt Lohde. Angesichts der Umstände sei man zufrieden. Zumal das Feuerwehrhaus nach der letzten Preissteigerung nicht mehr wesentlich teurer geworden ist. Eine kleine Korrektur ist noch nötig, bei dem mit 6,9 Millionen Euro angesetzten Großprojekt. „Aber es ist fast eine Punktlandung“, sagt Lohde. Im August soll das Haus in Betrieb genommen werden, und dann können auch die Feuerwehrleute in die acht Wohnungen – ein bis vier Zimmer groß – einziehen.

Die offizielle Einweihung wird im September folgen. Auch Personal ist für den zweiten Standort der Feuerwehr gefunden. „Die Situation ist ganz gut“, sagt Lohde. Nun hofft man, dass nicht weitere Liefer-Hiobsbotschaften eintrudeln. Und wenn dann auch noch der Fuhrpark komplett ist, kann man mit voller Kraft ausrücken und möglichst schnell am Einsatzort ankommen.

