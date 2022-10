Anwohner genervt - Stadt aber machtlos gegen wild geparkte Wohnmobile

Von: Peter Loder

Auch im weiteren Verlauf, Richtung Ganghoferstraße, stehen die Fahrzeuge und verärgern Anwohner. © Weber

Immer mehr geparkte Wohnmobile und Campingwagen blockieren die Straßen in Wohngebieten. Und das nicht nur über mehrere Tage, sondern monatelang. Anwohner sind verärgert. Das Ordnungsamt ist machtlos.

Fürstenfeldbruck – Rechtlich ist gegen die abgestellten Wohnmobile und -wagen kein Kraut gewachsen, solange die fahrbaren Freizeitobjekte ein gültiges Kennzeichen haben und damit sowohl zugelassen als auch versichert sind. Trotzdem häufen sich die Beschwerden über „so viel Rücksichtslosigkeit gegenüber uns Anwohnern“, wie sich Josef F. empört.

Ein Beweisfoto, das ein „seit Monaten nicht bewegtes“ schwarzes Wohnmobil auf einem zeitlich unbegrenzten Parkplatz an der Ganghoferstraße zeigt, hat er zwar gemacht, weiß aber auch: „Da wird wohl nichts zu machen sein.“ Denn das Fahrzeug dürfte auch schon etlichen, machtlosen Polizeibeamten aufgefallen sein, die direkt daneben ihre Dienststelle haben.

Beschwerden häufen sich

Birgit Thron, die Ordnungsamtsleiterin im Rathaus, bestätigt F.s Befürchtung. Obwohl sich in ihrer Behörde zuletzt Beschwerden von Anliegern gehäuft hätten, muss sie immer wieder auf die Rechtslage verweisen: Sind keine Halteverbots- oder Zeitpark-Schilder aufgestellt, können Wohnmobile bis zu einem Gewicht von 7,5 Tonnen unbegrenzt lange stehen. So auch entlang der zur Ganghofer- angrenzenden Peter-Rosegger-Straße, wo gleich mehrere Camper-Mobile Langzeit-geparkt sind.

Weitere beliebte und auch legitime Dauerstellplätze nahe der Innenstadt sind die Feuerhaus- und Dachauer Straße. Auch dort wächst unter den Anwohnern der Unmut. „Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich ständig diesen greisligen Wohnwagen“, schimpft Anwohnerin Claudia S.

Doch anders als bei einem motorisierten Wohnmobil gilt für einen Wohnwagen mit Kennzeichen: Ist er vom Auto abgekoppelt, muss er nach spätestens 14 Tagen „irgendwie bewegt“ werden“. Laut Birgit Thron werde dies von den städtischen Parkraum-Überwachern auch kontrolliert. Doch in der Regel wird der Anhänger vor Ablauf der Frist einfach ein paar Meter weiter auf die nächste freie Stelle geschoben.

Störenfriede verscheuchen?

Einzige Möglichkeit der Anlieger, die dauergeparkten Störenfriede zu verscheuchen: Beim Ordnungsamt einen Antrag auf ein für derartige Fahrzeuge geltendes Parkverbot stellen. Die Erfolgsaussichten sind allerdings relativ gering. Denn, so Thron: „Dann stehen sie eine Straße weiter und die Problemzone wird nur verschoben.“

Josef F. sagt zur Situation an der Ganghoferstraße: „Außer fünf Parkplätzen stehen Anwohnern und deren Besuchern keine weiteren zur Verfügung. Denn alle anderen sind für Besucher der Polizei auf zwei Stunden Parkzeit begrenzt.“ Was ihn besonders ärgert: „Da kaufen sich die Leute sündhaft teure Wohnmobile und sind dann zu geizig, um ein paar Euros für einen gemieteten Stellplatz zu zahlen.“ Möglichkeiten dazu gäbe es am Bahnhof, wo bereits etliche Dutzend der rollenden Wohnzimmer für monatlich 15 Euro überwintern. Eine weitere Stellfläche ist auf dem Grundstück eines Landwirts an der östlichen Zufahrt zum Fliegerhorst bei Gernlinden. Doch dessen 250 Plätze sind meist komplett ausgebucht.

