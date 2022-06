„Stadt, Land, Bruck“: Drei Volkshochschulen tun sich zusammen

Von: Lisa Fischer

Aus drei Volkshochschulen wird ein Verbund: Den Startschuss geben (v.l.) OB Erich Raff, Karin und Wolfgang Burda von der Vhs Maisach, Brucks Vhs-Geschäftsführer Christian Winklmeier, Mammendorfs Bürgermeister Josef Heckl, Mammendorfs Vhs-Leiterin Gaby Pöller, Maisachs Rathauschef Hans Seidl und Barbara Steil, Geschäftsführerin der Vhs Maisach. © Peter Weber

Die Volkshochschulen Fürstenfeldbruck, Mammendorf und Maisach machen gemeinsame Sache – auf Basis eines neu gegründeten Verbunds. Das Kursangebot kann künftig umfangreicher ausfallen. Vereinzelt kann es aber sein, dass Teilnehmer für einen Kurs einen Ort weiter fahren müssen.

Fürstenfeldbruck – „Stadt Land Bruck“, so heißt der neue Verbund, den die Volkshochschulen Fürstenfeldbruck, Maisach und Mammendorf eingehen. Ziel ist es, künftig ein umfangreicheres Kursangebot in einem gemeinsamen Programm präsentieren zu können. Dafür haben die drei Volkshochschulen (Vhs) eine „Kommunale Arbeitsgemeinschaft“ gegründet, wie Christian Winklmeier, Geschäftsführer der Vhs Fürstenfeldbruck, bei einer Pressekonferenz mitteilte. Rechtlich bleiben die drei Vhs jedoch eigenständig.

Offiziell tritt der Verbund ab dem 1. Januar 2023 in Kraft. Die drei Volkshochschulen wollen dabei verstärkt die Erfüllung der Erwachsenenbildung gewährleisten. Hierunter fallen beispielsweise Kurse für Erwachsene, die sie in ihrer Arbeitswelt fördern.

Die engere Zusammenarbeit diene nicht nur einem umfangreicheren und abgestimmten Programm – gleichzeitig steige die Wahrscheinlichkeit, dass die angebotenen Kurse tatsächlich stattfinden und nicht wegen zu geringer Teilnehmerzahl entfallen müssen. Aber: „Es kann theoretisch sein, dass dadurch ein Kurs nur an einer Vhs stattfindet“, sagte Winklmeier. Das sei jedoch präventiver und auch im Sinne der Vhs-Dozenten, gegenüber einem Kurs, der mit drei Teilnehmern an einem Ort läuft und drei Wochen später an einer anderen.

„Durch den Verbund können Kurse angeboten werden, die sonst nicht stattfänden, weil sie zum Beispiel zu teuer sind“, sagte Wolfgang Burda, Vorsitzender der Vhs Maisach. Als Beispiel nannte er einen professionellen Fotografiekurs, der aufgrund der Kosten bisher nicht durchgeführt wird. „Denn ein Hauptziel der Volkshochschule ist es, trotzdem bezahlbar zu bleiben.“ Durch den neu gegründeten Verbund könnten solche Kurse nun angeboten werden.

„Wichtig ist uns, dass auch die drei Kommunen Fürstenfeldbruck, Mammendorf und Maisach bei der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft mit an Bord sind“, sagt Winklmeier. Diese würden den Volkshochschulverbund dauerhaft unterstützen wollen. Die drei Kommunen seien nicht nur ÖPNV-mäßig gut vernetzt, betonte Oberbürgermeister Erich Raff. Nun komme der Verbund hinzu. Mammendorfs Bürgermeister Josef Heckl und Maisachs Bürgermeister Hans Seidl stimmten Raff zu. „Das Land profitiert von der Stadt und die Stadt vom Land“, sagte Seidl.

Vhs-Geschäftsführer Christian Winklmeier betonte, man sei offen dafür, wenn sich mittel- oder langfristig weitere Volkshochschulen dem Verbund anschließen wollen. „Es gibt ja auch Kommunen wie Alling oder Emmering, die keine Volkshochschule haben, und beispielsweise als Partner beitreten können.“ Das erste gemeinsame Kurs-Programm wird schätzungsweise im Herbst 2023 erscheinen, sagte Winklmeier. Auch ein Online-Auftritt soll folgen.

