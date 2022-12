Nächster Schritt auf dem Weg zum Hightech-Campus

Von: Thomas Steinhardt

Häuser mit Denkmalstatus und geschützte Natur. Bei der Umgestaltung des Fliegerhorsts sind dicke Bretter zu bohren. © mm

Auf einem Teil des früheren Fliegerhorstgeländes soll ein Medizin-Campus mit landes- und sogar europaweiter Bedeutung entstehen. Jetzt hat das Projekt eine entscheidende Hürde genommen.

Fürstenfeldbruck/Maisach – Der Gemeinderat in Maisach und der Stadtrat in Fürstenfeldbruck haben eine Absichtserklärung („Letter of Intent“) zum so genannten „Biodrom“ verfasst. Zudem haben die Gremien ersten Bausteinen zur Realisierung des Projekts zugestimmt.

Darin ist enthalten, dass der Campus in einem ersten Schritt auf einem bereits entwidmeten Areal von etwa fünf bis sieben Hektar errichtet werden soll. Davon liegen rund 2,5 Hektar auf Fürstenfeldbrucker Flur und bis zu 4,5 Hektar auf Maisacher Gemeindegebiet. Beide Kommunen sind sich darüber einig, dass für die Entwicklung ein gemeinsamer Planungsverband gegründet wird. Die Planungskosten für das Fursty-Projekt werden von den Kommunen anteilig getragen. Ebenso ist man sich darüber einig, dass künftige Erlöse paritätisch aufgeteilt werden.

Gemeinsame Verhandlungen

Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben werden von den beiden Partnern bis zur Gründung des Planungsverbands zusammen geführt. Gemeinsam soll ein qualitativ hochwertiges städtebauliches Konzept für die weitere stufenweise Entwicklung des Technologiezentrums erarbeitet werden. Darüber hinaus wurde ein Eckpunktepapier für einen Kooperationsvertrag mit einem künftigen Vorhabensträger festgelegt.

