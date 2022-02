Maisacher Straße bleibt beidseitig befahrbar

An vielen Straßen gilt Tempo 40- wie hier an der Maisacher Straße in Fürstenfeldbruck. © Gehre

Die Maisacher Straße wird nicht zur Einbahnstraße. Auch einen Kreisverkehr an der Einmündung der Philipp-Weiß-Straße soll es nicht geben.

Fürstenfeldbruck – Es sollen aber andere Optionen zur Verkehrsberuhigung und für eine bessere Radverkehrsführung geprüft werden.

Mit möglichen Maßnahmen für eine bessere Verkehrsführung im Bereich der Maisacher Straße und der Augsburger Straßehat sich der Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Tiefbau in seiner jüngsten Sitzung befasst. Der Vorschlag, den südlichen Bereich der Maisacher Straße zwischen Kapellenstraße und Augsburger Straße zu einer nur noch stadtauswärts befahrbaren Einbahnstraße zu machen, wurde abgelehnt. Beschlossen wurde dagegen die Reduzierung von Parkplätzen in der Augsburger Straße.

Sanierung der B2 im Stadtgebiet

Die Staatliche Straßenbauverwaltung bereitet seit Längerem eine umfangreiche Sanierung der B2 im Stadtgebiet vor und stimmt sich dazu mit der Stadt ab. Eine Einbahnstraßen-Regelung in der Maisacher Straße war im Gespräch, um den Verkehr zu beruhigen und Platz zu gewinnen für den Radverkehr. Eine solche Maßnahme bringe Vor- und Nachteile mit sich, hatte die Verkehrsexpertin der Stadt, Claudia Gessner, dem Gremium vor der Abstimmung erläutert. Dieser Teil der Maisacher Straße wäre verkehrsmäßig zwar entlastet, würde aber andere, parallel verlaufende Straßen (Kapellen-, Augsburger und Feuerhausstraße) umso mehr belasten.

Im Hinblick auf die neue Feuerwache in der Flurstraße würde eine Einbahnstraßenführung zu Umwegen für die Feuerwehr führen und auch die Buslinie 873 müsste stadteinwärts über die Kapellenstraße/Augsburger Straße umgeleitet werden, was sich auf die Fahrzeit und damit auf den Fahrplan auswirkt. In Grenzen halten würden sich hingegen die Einschränkungen für die in diesem Bereich angesiedelten Geschäfte.

Die Verwaltung empfahl daher die Beibehaltung der Verkehrsführung in beide Richtungen. Der Ausschuss folgte einstimmig. Es sollen aber Möglichkeiten geprüft werden, wie eine Verkehrsberuhigung erreicht werden kann. Auch soll die Verwaltung prüfen, wie die Radverkehrsführung in Richtung Zentrum verbessert werden kann. Mit drei Gegenstimmen entschied das Gremium, von der Verwaltung auch prüfen zu lassen, ob im Bereich der Maisacher Straße bis zur Einmündung der Stadelberger Straße ein verkehrsberuhigter Bereich mit Tempo 20 möglich ist.

Ein Kreisverkehr?

Von Thomas Brückner (Grüne) erneut ins Gespräch gebracht wurde ein Kreisverkehr für die Kreuzung Augsburger Straße, Philipp-Weiß-Straße und Maisacher Straße. Gessner legte dar, dass dafür schon aus Platzgründen keine Chance bestehe. Kreisel für Bundesstraßen hätten einen Durchmesser von mindestens 40 Metern.

Auf der westlichen Seite der Augsburger Straße zwischen Marthabräustraße und der Philipp-Weiß-Straße sollen von den 17 vorhandenen Kfz-Parkplätzen zehn wegfallen. Sieben Stellplätze, zwei davon für Lieferfahrzeuge, sollen erhalten bleiben. Das beschloss der Ausschuss bei zwei Gegenstimmen. Die Fläche wird laut Verwaltung benötigt, um sowohl stadtauswärts in die Marthabräustraße als auch stadteinwärts in die Maisacher oder die Adolf-Kolping-Straße eine Linksabbiegespur zu schaffen. Übrige Freiflächen sollen begrünt oder anderweitig aufgewertet werden.

