Fresko an der Landwirtschaftsschule - der Maler arbeitete im Auftrag der SS

Von: Ulrike Osman

Teilen

Das Gemälde an der Landwirtschaftsschule „ohne Fleiß kein Preis“ © Peter Weber

Der Maler und Grafiker Karl Sonner ist eine umstrittene Figur. Im Zweiten Weltkrieg erschoss er in Olching einen jungen amerikanischen Piloten – angeblich in Notwehr. Nun taucht sein Name in der öffentlichen Diskussion auf, wegen des geplanten Abrisses der Alten Landwirtschaftsschule. An der Außenwand befindet sich ein Fresko von Sonner.

Fürstenfeldbruck/Olching – Die Wandmalereien an der Schlosskapelle in Esting stammen ebenso von Karl Sonner wie das Fresko an der Alten Landwirtschaftsschule in der Brucker Bismarckstraße. Mit dem Abriss würde auch das Fresko des Malers zerstört werden. Es zeigt einen Bauern, der seine Sense schärft, und eine Bäuerin beim Binden einer Getreidegarbe. Darunter steht der Schriftzug „Ohne Fleiß kein Preis“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

FDP-Kreisrat Klaus Wollenberg hatte bereits im März im Kreistag gefordert, das Kunstwerk als Zeitzeugnis zumindest fotografisch zu dokumentieren – oder es abzunehmen und zu erhalten. Am Montag, 4. Juli, wird der Kulturausschuss des Kreistags sich mit dem Thema befassen. Wie das Landratsamt auf Tagblatt-Anfrage mitteilt, hat inzwischen eine Prüfung der technischen Möglichkeiten für eine Abnahme des Freskos stattgefunden.

Die Größe macht eine Abnahme unmöglich

Susanne Poller, Kreisheimatpflegerin für den Bereich Denkmalschutz, sei mehrfach vor Ort gewesen. „Letztlich kam sie zu dem Ergebnis, dass das Wandbild trotz unleugbarer Qualität vor allem im Kontext mit der Architektur funktioniert“, so die Pressestelle des Landratsamts. „Die schiere Größe macht eine Abnahme technisch schwierig, aber vor allem erschwert sie auch eine sinnvolle Neuverbauung.“ Stattdessen solle eine Fotodokumentation über das Wandbild erstellt werden.

Karl Sonner malte das Fresko in dem für ihn typischen Heimatstil. Im April 1889 als Schuhmachersohn in München geboren, absolvierte er eine Lithografenausbildung, erhielt ein Stipendium für die Kunstgewerbeschule und besuchte einige Semester lang die Münchner Kunstakademie. 1910 machte er sich als Maler und Grafiker selbstständig, 1913 ließ er sich in der Dachauer Straße 73 in Graßlfing nieder.

Als sein persönlichstes Werk gelten die Wandmalereien an der Schlosskapelle in Esting, entstanden 1925. Im Wallfahrtszyklus an der Außenwand verewigte der damals 36-Jährige sich als Teilnehmer der Prozession in einem Selbstporträt als alter Mann mit Brille und Gehstock. 1927 eröffnete er eine Malschule.

Sonner trat 1933 in die NSDAP ein

Mit Sonners Rolle im Dritten Reich und dem tödlichen Schuss auf den US-Piloten John Louis Posson hat sich die Historikerin Susanne Meinl beschäftigt. Ihr zufolge hat der Künstler in seinem Spruchkammer-Verfahren nach Kriegsende selber zugegeben, 1933 voller Begeisterung der NSDAP beigetreten zu sein. Da sein Malstil der Blut-und-Boden-Ideologie der Nazis entsprach, soll er im Auftrag der SS die Casinogebäude in den Konzentrationslagern Dachau und Oranienburg künstlerisch ausgestaltet haben.

1940 musste Sonner seine Malschule kriegsbedingt schließen. Als Veteran des Ersten Weltkriegs setzte der NS-Staat ihn als Hilfspolizisten in Maisach ein. Hier gehörte es zu seinen Aufgaben, „die zahllosen Zwangsarbeiter zu überwachen, Verstöße gegen die Kriegswirtschaftsordnung aufzuklären und Denunziationen nachzugehen“, schreibt Meinl in ihrem Aufsatz „Notwehr oder Mord?“, der 2020 im Jahrbuch des Historischen Vereins Fürstenfeldbruck (HVF) erschien.

Am Tag des 19. Juli 1944 war Sonner nicht im Dienst. Dennoch setzte er sich auf sein Fahrrad und verfolgte den Weg eines herabgleitenden Fallschirms. An diesem hing der 22-jährige Posson, der es geschafft hatte, sich aus seinem von Flak-Geschützen getroffenen Flugzeug zu retten. Er kam in der Nähe des heutigen Olchinger Golfplatzes zu Boden und versteckte sich in einem kleinen Gehölz.

Ein US-Militärtribunal spricht den Maler frei

Sonner forderte den US-Soldaten zur Aufgabe auf. Dieser kam mit erhobenen Händen aus dem Wäldchen, doch Sonner glaubte in seiner rechten Hand eine Pistole zu erkennen und gab einen tödlichen Schuss auf den jungen Amerikaner ab. Später stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Pistole um den Verschluss seines Fallschirms gehandelt hatte. Sonner wurde nach dem Krieg vor einem US-Militärtribunal angeklagt und freigesprochen. Trotz widersprüchlicher Zeugenaussagen und einiger offensichtlicher Unwahrheiten glaubte das Gericht ihm seine Notwehr-Version.

Susanne Meinl schreibt, Sonner habe harmlos gewirkt, „ja leicht vertrottelt oder als tragische Figur, der oberbayerische Lüftlmaler mit schlechtem Sehvermögen und sichtbarer Reue“. Der Kunstmaler nahm seine frühere Tätigkeit wieder auf, bis ihm ein Schlaganfall die rechte Hand lähmte. Er starb 1970 in einem Pflegeheim in Schönbrunn bei Dachau. Der HVF bemüht sich darum, für den getöteten US-Soldaten ein Mahnmal zu errichten – hat jedoch dafür bis jetzt keine Genehmigung bekommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.