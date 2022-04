Mammutaufgabe für ukrainische Lehrer

Von: Lisa Fischer

Im Werkraum des Mehrgenerationenhauses unterrichtet die ukrainische Grundschullehrerin Nina Malen und Zeichnen für ukrainische Schülerinnen. Das Programm soll Ersatz bieten – und auch für Ablenkung sorgen. © Peter Weber

In ihrer Heimat würden ukrainische Kinder in die Schule gehen. Auch im Mehrgenerationenhaus LiB haben sie an einem Tag in der Woche Unterricht.

Fürstenfeldbruck – Für ihre ukrainischen Lehrerinnen ist es ein Spagat. Denn sie müssen gleichzeitig auch noch Kinder im Kriegsgebiet unterrichten.

Im Mehrgenerationenhaus (MGH) LiB im Brucker Westen können Tatjana, Alona und Nina das tun, was sie eigentlich in ihrer Heimat, der Ukraine, machen würden: Sie unterrichten Kinder. Zumindest am Dienstagvormittag von 9 bis 12 Uhr. Das Programm hat der Brucker Paul Roh zusammen mit dem Team um Christina Siedl, Leiterin des MGH, auf die Beine gestellt. Doch ganz problemlos ist das nicht.

Distanzunterricht

Dass Nina, Tatjana und Alona vormittags dabei sind, ist nicht zu 100 Prozent gesichert, erklärt Roh. „Sie sind in der Ukraine als Grundschullehrerinnen angestellt.“ Für die Frauen bedeutet das, dass sie arbeiten müssen – im Distanzunterricht. Von ihrer Unterkunft in Fürstenfeldbruck aus schalten sie sich also ins Kriegsgebiet, wo Kinder vor dem Laptop sitzen.

„Wenn dort Bombenalarm ist, verschwinden plötzlich die Kinder vor dem Bildschirm, alle rennen in ihre Keller und Bunker“, sagt Roh. Für die ukrainischen Lehrerinnen vor ihrem Computer in Deutschland ist das eine beklemmende Situation.

Für das Vormittagsprogramm im MGH müssen die drei Lehrerinnen aus der Ukraine aktuell abwägen, ob es mit dem Stundenplan für den Distanzunterricht in der Ukraine vereinbar ist. Klappt es, trifft sich eine Gruppe Fünf- bis Achtjähriger um 9 Uhr im Werkraum im Souterrain des MGH. Dort malen sie mit der Grundschul- und Kunstlehrerin Nina eine Stunde lang gemeinsam, wie im Kunstunterricht.

Der Werkraum

Vor dem Start der ersten Malstunde gab es aber Bedenken aus dem Team des MGH, berichtet Paul Roh. „Ein paar machten sich Sorgen, ob wir die Kinder überhaupt im Keller unterbringen können, nachdem Keller in den vergangenen Wochen ihre Zuflucht waren.“ Diese Bedenken habe er sofort ausgeräumt. Der möblierte, helle und beheizte Werkraum sei nicht vergleichbar mit den feuchten und kalten Kellern in der Ukraine, in denen manchmal sogar das Wasser ein paar Zentimeter hoch stünde.

In der vergangenen Stunde malten die Kinder unter Ninas Anleitung zuerst die Kontur eines Häschens auf ihrem Blatt Papier. Dann durften sie mit Wasserfarben den Hintergrund bunt ausmalen und dem Hasen ein Gesicht zeichnen. Das Motiv habe nichts mit Ostern zu tun, vielmehr sei es eine Figur aus einem Kinderfilm, übersetzt Paul Roh die Erklärung von Lehrerin Nina.

Malstunde

Nach der Malstunde tauschten die sechs Schülerinnen mit der Gruppe der Neun- bis 14-Jährigen den Raum, die zur selben Zeit, von 9 bis 10 Uhr, im ersten Stock bei Tatjana und Alona Unterricht hatten. „Allgemeine Entwicklungsstunde ’Spielen und Lernen’“ nennen die Initiatoren Roh und Siedl die Lernstunde. „Die Schulkinder machen hier Aufgaben zur Allgemeinbildung, wie Mathe oder Sprachen“, erklärt Roh. Um 10 Uhr wird gewechselt – die Jüngeren gehen nach oben, die Älteren dürfen nun bei Nina malen.

Von 11 bis 12 Uhr stehen 60 Minuten gemeinsame Gymnastik und Spiele auf dem Programm. Dann geht es für die ukrainischen Schüler wieder zurück zu ihren Familien in die Unterkünfte. „Der Unterricht ist wichtig, damit sich die Kinder hier bei uns wohler fühlen“, sagt Paul Roh. Zusammen mit dem MGH überlege man weitere Kurse anzubieten, wie zum Beispiel einen Deutschkurs.

