Mann geht auf Nachbarn mit Machete los: Seine Erklärung überrascht

Ein 27-jähriger Brucker griff seinen Nachbarn mit einer riesigen Machete an. Jetzt erklärt er seinen Angriff - Zuhörer staunen nicht schlecht.

Fürstenfeldbruck – Ein Auftritt mit einer Machete erschreckte vor einem Jahr Anwohner in Bruck. Ein 27-Jähriger, an Schizophrenie Erkrankter, war auf einen Nachbarn losgestürmt und hatte die Machete auf Kopfhöhe geschwungen. Verletzt wurde der Mann nicht. Am Freitag begann vor dem Landgericht München II der Prozess.

Auf der Anklagebank präsentierte sich der Täter ruhig. So war er auch früher, wenn er seine Medikamente nahm. Leider setzte er sie viel zu oft ab. So auch im Vorfeld der Tat. Er war in eine manische Phase geraten, aus der er nicht mehr herauswollte. Dazu rauchte er Cannabis – und den Nachbarn konnte er eh nicht ausstehen.

Fürstenfeldbruck: Mann attackiert Nachbarn mit Machete: Erklärung überrascht

Eigentlich hatte er am 1. Mai 2018 nur mit der Machete vom Balkon herunter drohen und dem Nachbarn Angst einjagen wollen. Doch dann soll der Mitmieter ihn mit folgenden Worten provoziert haben: „Ich schlachte Dich ab. Ich mache das jeden Tag mit den Tieren, ich bin Metzger!“

Der Angeklagte rannte daraufhin raus und wollte den Nachbarn vertreiben. Der ergriff nicht die Flucht, sondern duckte sich nur rechtzeitig, während der 27-Jährige mit seiner Machete ausholte. In der Nacht holte ihn die Polizei ab, nahm ihm Machete und ein Bajonett ab. Beide Waffen habe er aus Angst vor einem Börsencrash, sagte der 27-Jährige. Der Prozess dauert an.

wal