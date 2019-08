Deshalb könnten Mitarbeiter des Landratsamts bald mehr Geld bekommen

Das Landratsamt Fürstenfeldbruck sucht dringend neues Personal. Landrat Thomas Karmasin stellt jetzt einen zusätzlichen Anreit für die Mitarbeiter in Aussicht.

Landkreis – Das Leben im Speckgürtel von München ist teuer. Und geeignete Fachkräfte zu finden, wird immer schwerer. Landrat Thomas Karmasin will nun auf ein Mittel zur Personalrekrutierung zurückgreifen, das das Landratsamt als Arbeitgeber interessanter machen soll. Er plant die Einführung einer Ballungsraumzulage. Die etwa 1000 Mitarbeiter der Kreisbehörde würden dann pro Monat je 126,62 Euro mehr bekommen. Das würde den Landkreis pro Jahr rund 1,26 Millionen Euro kosten.

„Wir hatten solch eine Zulage bereits früher, mussten sie aber in finanziell schwierigen Zeiten wieder abschaffen“, erklärt Karmasin und spielt dabei auf die Finanzkrise Ende der 2000er-Jahre an. Jetzt sei die Zulage aber wieder nötig geworden, um auch nur ansatzweise mit Arbeitgebern in der freien Wirtschaft beziehungsweise mit der Landeshaupt München konkurrieren zu können.

München hat seine Ballungsraumzulage bereits verdoppelt

Denn eben diese hatte Ende Juni beschlossen, ihre Ballungsraumzulage zu verdoppeln. Dies hatte Signalwirkung und brachte den Landkreis München ebenfalls dazu, über solch eine Zusatzleistung für seine Mitarbeiter nachzudenken. Das Landratsamt Fürstenfeldbruck will dem nicht nachstehen.

Vorher muss allerdings noch einiges geklärt werden. Die Stadt München und die Gewerkschaft Verdi müssen für die Erhöhung der Zulage einen neuen örtlichen Tarifvertrag beschließen. Der kommunale Arbeitgeberverband Bayern (KAV) hat dafür grünes Licht gegeben. Es soll auch festgehalten werden, dass der Kreis der Angestellten, die davon profitieren, erhöht wird. Wenn dieser Vertrag unter Dach und Fach ist, könnten nach seinem Vorbild 99 Prozent der Angestellten des Brucker Landratsamts in den Genuss der Ballungsraumzulage kommen.

Landratsamt konnte nicht alle Planstellen besetzen