Mensch der Tat: Er macht Brucker Geschichte lebendig

Von: Ulrike Osman

Teilen

Faszination von Klein an: „Mein besonderes Steckenpferd war immer die Klosterkirche“, sagt Robert Weinzierl. Sogar einen Kronprinzen führte er schon durch. © Weber

Wohl kaum einer kennt die Geschichte der Stadt Fürstenfeldbruck so gut wie er. Robert Weinzierl war Stadtführer, Vorsitzender des Historischen Vereins und Autor für verschiedene Zeitschriften. Dafür erhielt der Brucker bereits etliche Auszeichnungen. Nun kommt eine neue hinzu: Er ist der Mensch der Tat im August.

Fürstenfeldbruck – Es gibt wunderbare Anekdoten, die Robert Weinzierl (87) aus seinem langen Leben als Ehrenamtlicher erzählen kann. Von der jungen Frau aus Gröbenzell etwa, die ihn eines Tages mit einer ungewöhnlichen Bitte anrief. Sie werde in zwei Tagen im Alten Rathaus in Bruck heiraten. Ihre Eltern und Schwiegereltern sollten erst im letzten Moment davon erfahren. Weinzierl solle für die Elternpaare eine Stadtführung machen die zu einem vereinbarten Zeitpunkt in das Trauungszimmer führte.

Es klappte wie am Schnürchen. Die Eltern bemerkten nichts. Vor dem Rathaus machte Weinzierl ihnen weis, es sei eine besondere Ehre, durch den Hintereingang ins Gebäude zu gehen und den alten Sitzungssaal zu besichtigen. Dort traf das Grüppchen pünktlich zur Trauung ein. Die Überraschung war perfekt.

Bei der Aktion „Mensch der Tat“ kann jeder mitmachen, der sich ehrenamtlich engagiert oder jemanden kennt, der ehrenamtlich arbeitet. Bewerbungen sind möglich über www.ehrenamtsboerse-lkr-ffb.de. Wenn jemand eine andere Person vorschlägt, muss der Vorgeschlagene die Bewerbung unterschreiben, bevor sie zurückgesendet wird. Dies geschieht entweder per E-Mail an ehrenamt@buergerstiftung-lkr-ffb.de oder via Post an Ehrenamtsbörse, Münchner Straße 5/ 3. OG, 82256 Fürstenfeldbruck. Eine Jury – bestehend aus Vertretern der Bürgerstiftung, der VR-Bank und des Landratsamts kürt die Gewinner. © mm

Die Episode sagt viel aus über Robert Weinzierl. Er ist keiner, der sich ziert, sondern einer, der unmöglich Scheinendes möglich macht. So übernahm er 1982 auf Drängen des damaligen Kulturreferenten Lukas Drexler den Gründungsvorsitz des Historischen Vereins Fürstenfeldbruck (HVF), obwohl er noch berufstätig war. Über 50 000 Kilometer legte der Revisor für die Kassenärztliche Vereinigung pro Jahr zurück, kreuz und quer durch Deutschland. In Bruck war er meist nur am Wochenende.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Dennoch vertiefte er sich in die Stadtgeschichte und bot bald Führungen an, unter anderem durch den Alten Friedhof. Dort langweilte er die Teilnehmer nicht mit der Aufzählung von Grabstellen. Stattdessen erzählte er, was diese zu Lebzeiten gemacht hatten. Dass etwa der Initiator des Brucker Luzienhäusel-Schwimmens auf dem Friedhof liegt oder ein früherer Stadtkämmerer, der nach dem Krieg auf einem Fragebogen der Amerikaner angab, vorbestraft zu sein, weil er mal zehn Mark wegen Wild-Bieselns hatte zahlen müssen. „Sowas hat die Leute interessiert“, erzählt Weinzierl schmunzelnd.

Auf Anregung eines Architekten fertigte er Fotos und Beschreibungen von jedem Grab an, um den Friedhof zu inventarisieren. Die Dokumentation füllt acht Bände. Sie wird in der Friedhofsverwaltung aufbewahrt. Sogar während eines kurzen Krankenhausaufenthalts arbeitete Weinzierl daran.

Für die Mitglieder des HVF organisierte er Kirchenbesichtigungen sowie Reisen nach Italien, Ungarn und Burgund. Auf Bitten des damaligen OB’s Sepp Kellerer brachte er das Stadtarchiv auf Vordermann. 165 Beiträge schrieb er für die Brucker Blätter und die Zeitschrift Amperland.

Robert Weinzierl © mm

„Mein besonderes Steckenpferd war immer die Klosterkirche“, erzählt der 87-Jährige. Er war dort Ministrant, verwahrte schon als Jugendlicher einen der drei Schlüssel zum Portal und radelte jahrelang bei Wind und Wetter dreimal täglich hinaus, um aufzuschließen.

Eines Tages hieß es, der ehemalige Kronprinz Rupprecht von Bayern stehe mit einem Kunstsachverständigen vor der Tür und wolle die Kirche besichtigen. Weinzierl, der damals schon arbeitete, ließ den Besuchern ausrichten, er werde in der Mittagspause mit dem Schlüssel kommen. Daraufhin kassierte er von seinem Chef eine gewaltige Watsch’n – er solle sich gefälligst sofort auf den Weg machen. Der hohe Gast merkte schnell, dass der junge Brucker die Klosterkirche gut kannte. „Er hat seinen Berater weggeschickt und sich von mir die Kirche erklären lassen.“ Zur Belohnung gab’s ein Trinkgeld von damals astronomischen fünf Mark. Weinzierl kaufte davon einen Aluminiumkessel für kirchliche Jugendausflüge. „Wir haben Tee und Erbensuppe darin gekocht. “

Diese Uneigennützigkeit ist charakteristisch für den dreifachen Vater. Das Geld für sich zu verwenden wäre ihm nicht in den Sinn gekommen. Bei seinen Stadtführungen hatte er immer zwei Kuverts dabei. Wenn es den Teilnehmern gefallen hatte, bat er um Spenden für den HVF oder die Stiftung der Stadt. „Ich habe nie einen Pfennig genommen für das, was ich für meine Stadt getan habe“, sagt Weinzierl. Sein Engagement für Bruck war immer eine Herzensangelegenheit.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.