Mieter erleben absoluten Wohnungs-Horror in Brucker Innenstadt

Fürstenfeldbruck – Gemeinsam mit Marlene M. (38) sitzt Steffanie B. (33) vor ihrer Hinterhofwohnung. Als sie erzählen wollen, was sie erlebt haben, raschelt es im Gebüsch. Es ist nur eine Amsel. Die Frauen zucken dennoch zusammen. „Ich erschrecke jedes Mal, wenn sich da etwas rührt“, sagt M. entschuldigend.

Die 38-Jährige denkt dann automatisch an Ratten. Die Nager haben das Haus lange Zeit heimgesucht. Die Heizung ging einen ganzen Winter lang nicht. Die Nebenkosten der anfangs zehn Mietparteien kamen nie bei den Versorgern an. Die Eigentümer haben, bevor sie starben, das Haus verwahrlosen lassen und zugemüllt. Und jetzt will zu allem Überfluss die Erbengemeinschaft, der der Altbau inzwischen gehört, die verbliebenen fünf Mieter so schnell wie möglich los werden. Doch die wissen nicht, wo sie dann hin sollen und fürchten jetzt die Obdachlosigkeit.

Für den Auszug bekommen die Mieter 5000 Euro geboten

Marlene M. wohnt bereits seit 13 Jahren in dem Mietshaus, doch sie sagt, „so schlimm wie jetzt war es noch nie.“ Sie und Steffanie B. fühlen sich hilflos. Sie haben von den Enkeln der ehemaligen Eigentümerin – den Erben des Hauses – bereits zweimal eine Aufforderung zum Auszug erhalten. Einmal handgeschrieben im vergangenen Winter, ein zweites Mal von einer Anwältin verfasst, vor etwa eineinhalb Monaten. Darin wird den Mietern sogar eine Summe für den Auszug (5000 Euro) geboten. „Wir können aber nicht raus, obwohl wir wollen. Wir finden so schnell nichts“, sagt M..

Als die Frist des zweiten Schreibens am 30. Juni abgelaufen war, standen die beiden Erben unangemeldet im Vorgarten von Steffanie B.. „Sie klingelten am Sonntag in der Früh, aber da mein Mann nicht da war, traute ich mich nicht, aufzumachen“, erzählt die 33-Jährige. Die Männer setzten sich dann einfach auf ihre Gartenbank und warteten. Mit dabei hatten sie ein neues Schreiben. Die Mieter sollen per Unterschrift versichern, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt das Haus verlassen werden. Im Fall von Steffanie B. wäre das August. „Aber wir können nichts unterschreiben, was wir nicht einhalten können“, sagt M.. „Wir säßen sonst einfach auf der Straße.“

+ Nach einem Sturm sind zerbrochene Fenster im Flur nicht repariert worden. Gefährlich vor allem für die Kinder. © tel

Begonnen hat die Leidenszeit für die Mieter bereits vor knapp zehn Jahren. Da zog der Sohn der ursprünglichen Eigentümerin mit seinem Sohn und vier Hunden in das Haus. Zwei der Hunde übergab er seiner Mutter, damit diese keine Angst haben müsse, erinnert sich M.. Doch die betagte Frau konnte sich nicht um die Tiere kümmern. Ihre Wohnung verwahrloste zunehmend. Dazu kam der Kot und Urin der Hunde. Verschimmelnde Essensreste zogen dann im März 2018 auch noch Ratten an, die sich im ganzen Haus verteilten. Außerdem musste im Hausflur dauergelüftet werden, erinnert sich M., weil es bestialisch stank.

Nach dem Tod der Eigentümerin waren Mieter auf sich gestellt

Im Februar 2018 kam die über 90-jährige Eigentümerin dann in ein Pflegeheim. Weil ihr Sohn im Herbst 2017 einen Schlaganfall erlitt, konnte er sich auch nicht mehr um das Haus kümmern. Der Enkel war bereits einige Monate zuvor ausgezogen. Daher wurde eine Anwältin beauftragt, sich um die Verwaltung des Hauses zu kümmern. Sie kontaktierte Steffanie B.’s Mann Christian. Der kümmert sich in seiner Freizeit seit Jahren quasi wie ein Hausmeister um das Gebäude. Die Anwältin bat ihn, ihr alles zu zeigen, doch als sie sah, was sie sich da eingehandelt hatte, zog sie sich zurück. „Da bräuchte man ein ganzes Team um mit den Problemen fertig zu werden, meinte sie dann“, erinnert sich Steffanie B..

+ Die Wohnungstür der ehemaligen Eigentümerin. Ratten haben sich durch die Wand gefressen. Nur Bauschaum konnte die Verbreitung eindämmen. © tel

Als 2018 im April der Sohn und im Juni die Eigentümerin starben, reagierte die eingesetzte Anwältin nicht mehr. Die Mieter waren auf sich gestellt. Im Oktober mussten sie feststellen, dass ihre gezahlten Nebenkosten nie bei den Versorgern ankamen. „Man verplombte uns einfach die Heizung und die Müllabfuhr wollte unsere Tonnen nicht mehr leeren“, berichtet M.. Erst nach vielen Gesprächen und Nachzahlungen konnten zumindest diese Probleme gelöst werden. „Dennoch mussten wir eine Zeit lang unsere Wohnungen mit kleinen Heizlüftern wärmen, weil es anders nicht ging“, sagt Steffanie B..

Wie es jetzt weitergeht, wissen die beiden Frauen nicht. Vor allem Marlene M. hat Angst mit ihrem zweijährigen Sohn bald auf der Straße zu sitzen. Mit einem Einlenken der Erben rechnet sie nicht mehr, denn die haben schon angekündigt, das Haus sei bereits mündlich verkauft. Sie ist sich jedoch sicher, dass das nur eine Drohung ist, um die Mieter mürbe zu machen. Und selbst einen Anwalt zu engagieren würde wenig bringen. Dafür sei die Gegenseite zu stark aufgestellt, meint sie.

+ Die Stufen vor dem Haus zerbröckeln schon. Viele Platten sind lose. Mehrmals sind Mieter hier schon gestolpert und gestürzt. © tel

Zu den oben genannten Anschuldigungen und Problemen wollten sich weder die Anwältin der Erbengemeinschaft noch die beiden Enkel äußern. Auch auf die Anrufe der Mieter wird nicht reagiert, so die beiden Frauen.