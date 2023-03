Bonpflicht am Milchautomaten: Bürokratie ärgert Landwirte - „Kein Mensch will die Zettel“

Von: Tobias Gehre

Der Milchautomat von Landwirt Andreas Schmid aus Aich lässt sich nicht umrüsten. Für einen neuen müsste Schmid viel Geld in die Hand nehmen. © Peter Weber

Die Direktvermarktung ihrer Produkte ist für viele Landwirte ein wichtiges Standbein. Doch die Bürokratie bringt dieses ins Wanken. Bis Jahresende müssen alle Milchautomaten einen Kassenzettel ausspucken. Für manche könnte das das Aus bedeuten.

Landkreis – Für viele Menschen dürfte der Hof von Andreas Schmid der Idealform von Landwirtschaft recht nahe kommen. Neben dem malerischen Anwesen im Brucker Ortsteil Aich grasen die Kühe auf einer großen Weide, ihre Milch gibt es direkt am Hof zu kaufen.

Seit fünf Jahren füllt ein Automat die gewünschte Menge in Kannen oder Flaschen. Geld einwerfen, Milch zapfen, fertig – so lief das bisher. Doch das ändert sich. Spätestens ab dem nächsten Jahr müssen diese Automaten in der Lage sein, einen Bon auszuspucken. Dafür müssen die Geräte allerdings nachgerüstet werden. Doch das ist teuer – und manchmal sogar unmöglich.

Der Grund für die geforderte Umstellung ist die Eichpflicht. Die gilt nach einer fünfjährigen Ausnahmeregelung seit 2023 auch für Milchtankstellen. Bis Jahresende haben die Betreiber aber noch Zeit, ihre Anlagen in einen eich- und messrechtskonformen Zustand zu bringen. Dann endet eine Übergangsfrist.



Dann prüft das zuständige Eichamt im Zweijahres-Rhythmus. Zusätzlich verlangt das Eichrecht auch Belegdrucker für Milchtankstellen. Mit denen können sich die Kunden dann Kassenbons ausstellen lassen.



Doch die Umstellung ist technisch eine Herausforderung. „Unseren Automaten kann man gar nicht umrüsten“, sagt Andreas Schmid. Also muss er einen neuen kaufen. Der würde ihn rund 15 000 Euro kosten – Geld das erstmal erwirtschaftet werden muss.



Bonpflicht am Milchautomaten: Manche haben schon umgerüstet

Auch die Familie Spiegl aus Puchheim-Ort musste sich bereits mit dem Thema beschäftigen. Auf ihrem Hof gibt es ebenfalls eine Milchtankstelle. Doch die Spiegls hatten noch Glück. Ihr relativ neuer Automat ließ sich für 400 Euro umrüsten. Jetzt ist die Maschine in der Lage, die geforderten Bons auszudrucken. Allerdings geschieht das nur, wenn der Kunde auch einen anfordert. Und wie viele machen das? „Kein Mensch will die Zettel“, sagt Bäuerin Manuela Spiegl und lacht. Gedruckt werde nur, wenn einer mal den falschen Knopf drücke. Und anschließend lande der Zettel im Mülleimer.



Für einige Höfe könnte die neue Regel sogar das Aus bei der Direktvermarktung der Milch bedeuten, fürchtet Kreisbauernobmann Matthias Heitmayr aus Dünzelbach. Gerade im westlichen Landkreis gebe es einige Höfe, deren Umsatz beim Milchverkauf nicht sonderlich hoch sei. Eine Investition von 10 000 Euro oder mehr lohne sich da womöglich nicht. „Der ein oder andere wird aufhören“, prognostiziert Heitmayr.



Generell biete der Bereich Milch weniger Investitionssicherheit als andere landwirtschaftliche Erzeugnisse. Dass jetzt auch noch die Bürokratie Stecken zwischen die Beine der Landwirte werfe, sei sehr schade.

