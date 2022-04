Miller-Kreuz hängt wieder an Leonhardi-Kirche

Von: Ingrid Zeilinger

Pfarrer Otto Gäng M.) segnet das Kreuz im Beisein von (v.l.) Andreas Wohlmann, Robert Schweizer, Felix Mittelhammer, Andreas Lohde, OB Erich Raff, Urenkel Matthias von Miller, Enkelin Marie Miller-Moll, Tim Heldeisen, Stadtwerke-Geschäftsführer Jan Hoppenstedt, Ur-Urenkel Sebastian Frowein. © Weber

Nach fünf Jahren Pause leuchtet das Miller-Kreuz wieder über die Osterfeiertage an der Leonhardikirche. Die Auszubildenden der Stadtwerke haben eine originalgetreue Nachbildung gefertigt.

Fürstenfeldbruck – Am Mittwoch wurde das Kreuz geweiht und anschließend aufgehängt. Damit lebt eine alte Tradition in der Stadt wieder auf

Am Gründonnerstag, 30. März 1893, leuchtete das große Kreuz erstmals von der Leonhardikirche auf die Innenstadt herab. Brucks berühmter Sohn Oskar von Miller, Pionier der Wasserkraft und Elektrifizierung, hatte es angefertigt und dem Markt geschenkt. Denn dieser hatte Miller am 6. Februar 1893 zum Ehrenbürger ernannt. Es wurde am Giebel der Leonhardikirche befestigt und leuchtete am Gründonnerstag desselben Jahres erstmals. Die Leonhardikirche wählte man, weil sie nicht dem Erzbistum gehörte, sondern in städtischem Besitz war.

Sicherheitsgründe

Doch vor fünf Jahren entschied man, das Kreuz aus Sicherheitsgründen nicht mehr aufzuhängen. Drähte und Leitungen sind nicht richtig isoliert, das Risiko war zu groß. Seitdem fristete das Miller-Kreuz im Energiemuseum auf dem Klosterareal sein Dasein. Viele Bürger rätselten, warum das Kreuz nicht mehr über die Osterfeiertage erstrahlte, und wandten sich auch ans Tagblatt. Nach einem Bericht kam Stadtrat Andreas Lohde die Idee, aus der Nachbildung ein Projekt für die Auszubildenden zu machen. „So konnten sie am Objekt arbeiten“, sagte Lohde bei der Präsentation des Kreuzes. Er nahm Kontakt zu Stadtwerke-Geschäftsführer Jan Hoppenstedt auf und der Stein kam ins Rollen.

Mitarbeiter der Stadtwerke befestigen das Kreuz an der Leohnhardikirche. © Weber

Und nicht nur Lohde, auch Matthias von Miller, Oskar von Millers Urenkel, wandte sich an den Energieversorger. Denn ihm kam die selbe Idee, als er in der Museums-Ausstellung das Kreuz entdeckte. „Meinen Urgroßvater war es wichtig, dass Azubis frühzeitig Verantwortung übernehmen“, sagt Matthias von Miller. „Dasselbe konnten wir nun mit den Stadtwerke-Auszubildenden verwirklichen.“ Er sei begeistert vom Ergebnis der Arbeit. „Mein Urgroßvater hätte sicher an der Ausführung und der installierten Elektrotechnik seine Freude gefunden.“ Es sei unbegreiflich, dass das alte Kreuz 125 Jahre geleuchtet hat, sagte Marie von Miller, Enkelin des Energie-Pioniers. „Mein Großvater hätte es schon viel früher erneuert.“

Offene Türen

Bei den Stadtwerken rannten Lohde und von Miller mit offene Türen ein. In Abstimmung mit der Familie Miller setzte man den Traum in die Tat um. Mit ihrem Ausbilder Robert Schweizer machten sich die vier angehenden Elektroniker Felix Mittelhammer, Tim Lukas Heldeisen, Florian Biller und Adrian Masing an den Nachbau. Nach drei Wochen und 70 Arbeitsstunden war das Werk vollbracht. Der Köper ist aus Aluminium und mit Pulver beschichtet. Zudem bekam das Kreuz wie das Original 133 rote und weiße LED-Lampen. „Es war schon eine kleine Herausforderung, es mit modernen und neuen Materialien so umzusetzen“, gibt Schweizer zu. „Aber es hat viel Spaß gemacht.“

Großereignis

Stadtwerke-Geschäftsführer Jan Hoppenstedt sprach von einem Großereignis zum 130. Jubiläum der Stadtwerke. „Wir freuen uns sehr, dass wir das Kreuz termingerecht kurz vor Ostern aufhängen können.“ Ein Jahr nach der Gründung habe es erstmals geleuchtet, ergänzte OB Erich Raff. Damit feiert es 2023 sein rundes Jubiläum. „Das Kreuz wertet die Innenstadt auf, auch wenn es nur über Ostern hängt“, sagte der Rathauschef.

Pfarrer Otto Gäng segnete die Nachbildung am Leonhardsplatz. Kreuze erinnerten an Böses und Leid, aber sie seien auch ein Symbol der Hoffnung, sagte Gäng. Gehe man den Leidensweg, fingen Kreuze an zu leuchten. Er freue sich, diesen Tag mitzuerleben. „Die Aussicht an den Feiertagen ist eine ganz besondere.“

Nach dem Segen brachten die Stadtwerke-Mitarbeiter das Miller-Kreuz an der Fassade der Leonhardikirche an.

Bis Ostermontag

Von Gründonnerstag bis Ostermontag wird das Miller-Kreuz nun wieder zwischen 20 und 22 Uhr in rotem und weißem Licht erstrahlen. Für die Brucker wird damit das Zeichen der Passions- und Osterzeit wieder sichtbar, wie sie es aus vielen früheren Jahren kennen. Man sei zuversichtlich, dass auch dieses Kreuz über 100 Jahre strahlen könne, meinten die Vertreter der Familie von Miller.

Nur eines muss noch geklärt werden: der Ort, an dem das große Kreuz zwischen Osterdienstag und Gründonnerstag aufbewahrt wird. Doch auch dieses Problem werde man lösen, meinte OB Raff. Das Original-Kreuz ist nicht mehr im Energiemuseum, sondern inzwischen als Dauerleihgabe im Depot des Museums untergebracht. Langfristig ist es ein Ziel, es in die Ausstellung zur Brucker Stadtgeschichte zu integrieren, wie die Museumsleiter berichten. Doch nach Anfrage könnten es interessierte Bürger besichtigen.

