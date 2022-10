Millionen-Darlehen fürs Sportzentrum - jetzt kann weiter gebaut werden

Von: Ingrid Zeilinger

Seit gut zwei Jahren laufen die Arbeiten am neuen Sportzentrum West III. Seit dieser Aufnahme aus dem Mai 2021 hat sich viel getan auf der Baustelle. Kurz vor der Fertigstellung drohte ein Baustopp. © Dieter Metzler

Die Stadt gewährt für die Fertigstellung des Sportzentrums III ein Darlehen von zwei Millionen Euro. Damit kann die Anlage an der Cerveteristraße jetzt fertiggestellt werden.

Fürstenfeldbruck – Auf den Rasenplätzen wird schon fleißig Fußball gespielt. Das Vereinsheim, das der TSV West und die Sportschützenvereinigung künftig gemeinsam nutzen werden, ist zu 90 Prozent fertig. Dennoch drohte eine Bauruine. Denn das für 4,8 Millionen Euro geplante Sportzentrum an der Cerveteristraße kostet inzwischen 6,9 Millionen Euro. Und das stellt die beide Vereine vor große finanzielle Probleme. Sie baten um ein zinsfreies Darlehen.

Der Ferienausschuss sagte 500 000 Euro zu, um die ausstehenden Rechnungen bezahlen zu können, berichtet OB Erich Raff dem Tagblatt. Denn man wollte verhindern, dass die Vereine zahlungsunfähig werden. Mehr wollten die Stadträte zunächst aber nicht gewähren. Inzwischen haben die Vereine alle nötigen Unterlagen vorgelegt. Nach Prüfung durch die Kämmerei beschloss der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung, ein Darlehen von zwei Millionen Euro zu gewähren. „Damit ist sichergestellt, dass das Sportzentrum fertiggestellt wird. Eine Bauruine lassen wir nicht“, sagt der OB.

Der Grund für die massive Steigerung liegt laut Raff tatsächlich im Baukostenindex. Das habe der Architekt dargelegt. Aber: „Auch der Verein hat Fehler gemacht.“ All das werde nun aufgearbeitet. „Es ist auf einem guten Weg.“

Eigenleistung?

Zunächst werden die zwei Millionen Euro als Darlehen gewährt, betont Raff. Die Vereine müssten schauen, wo sie sparen und welche Eigenleistungen sie noch erbringen können. In etwa einem Jahr will man sich nochmal zusammensetzen und alle Zahlen auf den Tisch legen. Dann werde man schauen, ob das Darlehen in einen Zuschuss umgewandelt werden könne, so Raff. Damit sind erstmal die Vereine in der Pflicht, damit ihre neue Heimat bald bezugsfertig wird.

Ein bisschen Zeit ist durch das Finanzierungsdebakel ins Land gegangen. Der Rathauschef hofft, dass nun keine weiteren Verzögerungen bei den Baufirmen eintreten. Wenn sie ihre Arbeiten wie geplant ausführen, könnte das Vereinsheim im Januar oder Februar fertig sein. Auf diesen Zeitrahmen setzen auch die Schützen. Die bestreiten in der Saison, die gerade startet, zunächst alle Rundenwettkämpfe auswärts, um die Gegner im neuen Jahr in ihrem neuen Schießstand an der Cerveteristraße begrüßen zu können.

