Missbrauchsgutachten: Brucker Forum diskutiert über Folgen

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Arbeitete mit am Gutachten über sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising: Martin Pusch. © mjk

Keine Heilung ohne Aufklärung. Aber was passiert nach der Aufklärung? Dieser Frage ging das Brucker Forum in Kooperation mit dem Brucker Dekanatsrat am Donnerstag bei einem Vortragsabend nach.

Fürstenfeldbruck - Zwei Monate sind seit der Vorstellung des Gutachtens im Auftrag des Erzbistums München und Freising zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche vergangen. Rund zwei Dutzend Zuhörer folgten nun im Pfarrsaal von St. Bernhard dem Vortrag von Martin Pusch, Anwalt der mit dem Gutachten beauftragten Kanzlei Westpfahl-Spilker-Wastl.

Pusch gab Einblicke in die Arbeit am Gutachten und berichtete von der „irritierenden Erkenntnis“, dass Kleriker selbst nach staatlicher Verurteilung und Strafverbüßung wieder in der Seelsorge eingesetzt worden seien. Bis in die jüngste Vergangenheit sei mit den Opfern anders umgegangen worden als mit den Tätern. „Die viel gehörte Aussage ,Wir wussten nicht, dass es die Opfer so bewegt’ kann man nicht durchgehen lassen“, sagte Pusch.

Daraus resultiert die Empfehlung, die Opfer an die erste Stelle zu setzen und Wege zu finden, auf denen sich Geschädigte trotz Berührungsängsten mit Anwälten öffnen können. „Wir haben festgestellt, dass von kirchlicher Seite Personen in Leitungsfunktionen eingesetzt wurden, für die sie keine Voraussetzungen haben“, so Pusch weiter.

In vielen Fällen sei deutlich geworden, dass bei den Tätern noch weitere Probleme psychischer Natur vorliegen. Hinzu käme eine geradezu paranoide Angst, einen Skandal auszulösen. Die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, die 42 Fälle auf Fehlverhalten überprüfe, sei gut, erklärte Pusch in der anschließenden Fragerunde.

Im zweiten Vortrag stellte Cordula Brechmann die Arbeit der unabhängigen Aufarbeitungskommission der Erzdiözese in den Mittelpunkt. Zu deren Aufgaben gehört die Untersuchung des administrativen Umgangs mit Tätern und Betroffenen und die Identifikation von Strukturen, die Missbrauch auch heute noch erleichtern oder die Aufklärung erschweren. „Die Konsequenzen, die die Betroffenen erwarten, sind Enttabuisierung, verbesserte Hilfsangebote, auch finanzieller Art, und Gesprächsangebote, die sich auch auf die Verarbeitung durch Schreiben beziehen könnten“, so die Katholikenrätin.

Das Team, das die Anerkennung des Leids gemäß den Vorgaben des Ständigen Rats der Deutschen Bischofskonferenz prüfe, sei mittlerweile auch um Psychologen und gegebenenfalls Trauma-Therapeuten erweitert worden. Zudem gebe es auch seit zwei Jahren einen Verfahrenswechsel, der eine höhere Entschädigungssumme ermögliche. Bis Ende Februar sei an 1664 Antragsteller eine Summe von insgesamt 13 Millionen Euro gezahlt worden. „Noch offen ist die Form der Wiedergutmachung jenseits der juristischen Vereinbarungen“, so Brechmann. Zum Schutz vor neuen Fällen gebe es ein Präventionskonzept. Das sehe vor, Verharmlosungen zu vermeiden, fordere Sensibilität ein und mache die Anlaufstellen des Betroffenenbeirats bekannt.

Der Mammendorfer Pfarrer Wolfgang Huber, stellvertretender Dekan im Dekanat Fürstenfeldbruck, beklagte, dass ihn und die „ehrlichen Arbeiter der Kirche“ der Generalverdacht gegenüber der Kirche schmerze, der durch die massiven Kirchenaustritte artikuliert werde. „Auf Gemeindeebene müssen wir lernen, genau hinzuschauen, denn Missbrauch passiert nicht einfach“, stellte er fest. Auf Kirchenebene rate er, die Priesterausbildung auf den Prüfstand zu stellen. mjk