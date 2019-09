Mittelalter-Spektakel bei den Fürstenfelder Ritterspielen

Beim großen Turnier auf der Wiese beim Stadtsaal konnten sich die Besucher wieder bei Marktreiben, Gauklervorführungen und den Kämpfen der gerüsteten Recken ins Mittelalter versetzen lassen.

Fürstenfeldbruck – Eine authentische Darstellung des Lebens der Ritter im Mittelalter – das haben sich die Veranstalter von Excalibur Horse Shows auf die Fahnen geschrieben. Freilich geht es auf der Klosterwiese dabei etwas sauberer zu, als es tatsächlich in der als finster verschrienen Zeit der Fall war. Einen Eindruck der Jahre zwischen 500 und 1500 nach Christus verschaffte das Treiben aber allemal.

In diversen Lagern, unter anderem der Münchner Barbaren, lungerten harte Kerle mit stählernen Schwertern herum und machten böse Mine zum guten Spiel. Aber auch das mittelalterliche Handwerk konnten die Besucher bestaunen. So zeigte in einem Lager Matthew Nicholson die Kunst des Webens. Der 35-jährige Diedorfer (Landkreis Augsburg) bezeichnet sich selbst als „absolut mittelalter-begeistert“. Im realen Leben Elektrotechniker, hat sich Nicholson die Arbeit am Webstuhl selbst beigebracht. „Das ist ein schöner Ausgleich zum Beruf“, sagt er über das Handwerk, mit dem er erstmals im Webereimuseum Ziemetshausen in Berührung kam.

Matthew Nicholson: „Da hatte Kleidung noch einen ganz anderen Wert als heute.“

+ Die Kunst des Webens zeigte Matthew Nicholson. Er war einer von vielen Handwerkern auf der Klosterwiese. © Weber Seither tingelt er über Mittelaltermärkte und zeigt den Menschen das Handwerk. Die besondere Faszination der Weberei, aber auch der Märkte wie am Brucker Kloster ist es, die Wurzeln unseres heutigen Lebens zu sehen. „Heute gehen wir in den Supermarkt oder kaufen uns einfach ein neues Hemd, wenn das alte ein Loch hat.“ Früher sei das Leben viel schwerer, die Stoff- und Leinenproduktion viel aufwändiger gewesen. „Da hatte Kleidung noch einen ganz anderen Wert als heute.“ Neben Nicholsons Webstuhl konnten die Besucher in dessen Lager noch eine weitere Besonderheit bewundern: eine alte Kochkiste, die laut Nicholson nach alten Plänen hergestellt wurde. „Das ist historisch belegtes Kochen wie im Mittelalter“, sagt der Diedorfer.

Die Mächte des Guten gegen den Schwarzen Ritter

Neben dem Handwerk stand aber freilich vor allem die Unterhaltung der alten Zeit im Mittelpunkt. Herzstück war dabei sicherlich das Turnier, das am Freitagabend im Fackelschein stattfand und außerdem mit einer faszinierenden Feuershow umrahmt wurde. Dazu erzählten die Darsteller die Legende vom magischen Stein, bei der einmal mehr die Guten gegen den bösen Schwarzen Ritter antreten mussten.

Doch nicht nur das Klirren der Schwerter tönte durchs Klostergelände. Musikfans kamen unter anderem bei den Auftritten von Cradem Aventure auf ihre Kosten. Die Rostocker Band versprüht in der Montur von Ostgoten mittelalterliches Flair von der Bühne. Dass das Sextett überhaupt der Musik mit Dudelsack, Schalmei und Laute verfallen ist, hätte sich über zahlreiche Kontakte nach der Wende ergeben. „Damals haben sich viele Musiker zusammengefunden, aus denen dann die einzelnen Bands entstanden sind“, erzählt Zarina. Bastan, der bei Cradem Aventure den Dudelsack spielt, erinnert sich noch daran, dass Mittelaltermusik damals noch eine Nische war.

Zarina: „Obwohl das Wetter nicht schön ist, ist hier immer einiges los.“