Mittelaltermarkt lockt Fans nach Fürstenfeld - mit Ritterturnier, Gauklern und Schmankerln

Ritter und Kriegerinnen traben hoch zu Ross durch die Arena auf dem Klostergelände. © Peter Weber

Am Wochenende verwandelt sich das Klosterareal in eine Zeit von vor einigen hundert Jahren: Auf dem ersten Mittelaltermarkt in Fürstenfeld können die Besucher Lagerleben, Handwerkskunst sowie Musik bewundern. Ein besonderes Highlight findet hoch zu Ross statt.

Fürstenfeldbruck – Galoppierende Pferde, mystisch verkleidet und in ihrem Sattel sitzen Ritter und Kriegerinnen mit Maske und Speer: Das Ritterturnier auf dem Fürstenfelder Mittelaltermarkt zieht am Wochenende zahlreiche Besucher am Rande der zur Arena umfunktionierten Wiese hinter dem Veranstaltungsforum in seinen Bann.

Sie sind große Fans von Mittelaltermärkten: Maria B. und Korbi R.. © Peter Weber

Doch nicht nur die Ritter haben sich in Schale geworfen. Auch Besucher wie Maria B. und Korbi R. aus Wolfratshausen. Die beiden gehen gerne auf Mittelaltermärkte – pro Jahr sind es drei bis fünf. Durch Kollegen seien sie auf den ersten Mittelaltermarkt in Bruck aufmerksam geworden. „Die Stimmen, unterschiedlichen Gerüche, diese Vielfalt ist einfach immer wahnsinnig faszinierend“, sagt Maria B.. Dem Anlass entsprechend hat sich das Paar auch eingekleidet. Ihre Kostüme haben sie selbst zusammengestellt.

Auf der Wiese hinter dem Veranstaltungsforum können Maria B. und Korbi R. wie alle anderen Besucher des Markts in die Welt des Mittelalters eintauchen. An zahlreichen Ständen gibt es Schmuck, Lederwaren und Kerzen sowie für Kinder Holzwaffen zu erwerben. Kulinarisch gibt es neben Steaks, Eis oder Süßwaren auch Beerenweine, unterschiedliche Schnäpse und Metwein.

Jedes Wochenende unterwegs

Hoch die Tontassen: Auf dem Mittelaltermarkt in Fürstenfeld trinken die Freunde der Lagergruppe „Die verlorenen Schafe“ traditionell den süßen Met. © Peter Weber

Am Stand „Mytholon“ von Hannah Gaitsch und Benjamin Thiele gibt es Gewänder, Messer, Taschen und ähnliches. Ihren Stand betreiben die beiden hauptberuflich – Hannah Gaitsch neben ihrem Studium. Obwohl sie mit dem Stand nahezu jedes Wochenende unterwegs ist, ist die Arbeit für die Studentin trotzdem ein Entkommen aus dem Alltag. „Hier herrscht ein familiäres Miteinander. Auch mit den Stand- und Lagerbesitzern ist es ein Geben und Nehmen“, sagt sie. In der Nacht schlafen sie in ihrem Zelt auf Feldbetten. „Das ist quasi ein Campingausflug ins Mittelalter“, sagt Hannah Gaitsch.

Leben wie im Mittelalter

Die Lagergruppe „Die verlorenen Schafe“ bezeichnet sich als „Fantasy des Mittelalters“. Drei Stunden lang haben Taisya Pasynkova, Florian Stange und ihre Freunde ihr Lager mit Zelt und hölzernen Stühlen um ein kleines Feuer herum aufgebaut. Hier sitzen sie zusammen, trinken Tee und Met aus Tonkrügen- und Tassen und genießen das Treiben auf dem Markt. „Wir wollen den Leuten Freude vermitteln“, sagt Taisya Pasynkova.

Speisen wie früher: Da gab es oft vegetarisch und vegan, sagen Christian Epple und Nina Silberbauer. © Peter Weber

Lupus Rapax (zu deutsch: „Der reißende Wolf“) nennt sich eine weitere Lagergruppe, die auf dem Markt ihre Zelte aufgeschlagen hat. Dabei gibt es hier gar nicht so viel Fleisch zwischen die Zähne: „Früher gab es auch viele vegetarische oder sogar vegane Gerichte, da Fleisch nicht immer verfügbar war“, erklärt Nina Silberbauer. Die Münchnerin ist zusammen mit Christian Epple Teil der Gruppe, die sich als Rus-Wikinger aus dem zehnten Jahrhundert kostümiert haben. An ihrem Stand zeigt die Gruppe vor allem das Kochen und Essen zur Mittelalterzeit.

Fahrende Händler und Kämpfer

Das Lager von Lupus Rapax stellt eine Gruppe von fahrenden Händlern und Kämpfern dar. Kinder können dort Perlenketten basteln. Auf vier bis sechs Märkten pro Jahr ist die Gruppe vertreten.

Mit ihrer Bauchrednerpuppe begeistert Tala Glück (M.) die Besucher Uldis (l.) und Eva-Maria. © Peter Weber

Zwischen Lagern, Ständen und Besuchern läuft Bauchrednerin Tala Glück mit ihrer Drachen-Puppe Talien über den Markt. Die Besucher Uldis und Eva-Maria aus Dachau werden auf die beiden aufmerksam und bleiben kurz stehen. Tala Glück erzählt, dass sie seit einem Dreivierteljahr mit der Puppe über zahlreiche Märkte läuft und für Freude bei den Besuchern sorgt. „Der Drache kommt bei Jung und Alt sehr gut an. Alle reden mit ihm und freuen sich, wenn er antwortet“, sagt die Bauchrednerin.

Der Mittelaltermarkt Fürstenfeld hat am Sonntag, 27. August, noch bis 19 Uhr geöffnet.