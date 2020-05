Mitten in den Abi-Prüfungen: Corona-Fall am Graf-Rasso-Gymnasium

Mitten in den Abiturprüfungen sorgt ein Corona-Fall am Graf-Rasso-Gymnasium (GRG) für Aufregung: Ein Lehrer wurde positiv auf Covid-19 getestet.

Fürstenfeldbruck - Mitten in den pandemiebedingt sowieso schon erschwerten Abiturprüfungen sorgt ein Corona-Fall am Graf-Rasso-Gymnasium (GRG) für Aufregung: Eine Sprecherin des Landratsamtes Fürstenfeldbruck teilte am späten Sonntagnachmittag (24. Mai) mit, dass ein Lehrer des GRG positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Diese Nachricht habe die Kreisbehörde von einem anderen Gesundheitsamt erhalten – der Lehrer wohnt nicht im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Der Mann hatte am Mittwoch im GRG Aufsicht bei den Abiturprüfungen im Fach Deutsch. Er ist jetzt in Quarantäne.

Sechs Schüler sind als seine Kontaktpersonen ermittelt worden, allerdings sind sie nur Kontaktpersonen der Kategorie 2. Sie hatten also viel Abstand zu dem Lehrer, der nicht mit ihnen sprach. Die Eltern aller Q12-Schüler sind mittlerweile informiert worden. Am Montag (25. Mai) will Schulleiterin Doris Hübler weiter informieren. Sie sagte am Sonntag, man habe, wenn man das in dieser Situation so nennen dürfe, Glück gehabt: Dem Infizierten gehe es soweit gut, Kollegen seien nicht betroffen, zudem habe der Lehrer nur Kontakt zu sechs Schülern gehabt. Die Prüfungen könnten weiterlaufen, auch für die sechs Schüler, die künftig aus Sicherheitsgründen von anderen Schülern getrennt werden.