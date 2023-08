Europäische Mobilitätswoche in Fürstenfeldbruck: Der Parking Day kehrt heuer wieder zurück

Von: Ingrid Zeilinger

Beim Parking Day werden in der Innenstadt, wie hier 2020 in der Hauptstraße, Parkplätze gesperrt und anderweitig von Vereinen genutzt. © (Archivfoto) Peter Weber

Es ist schon Tradition: Im September läuft zum fünften Mal in der Stadt die Europäische Mobilitätswoche. Die Bürger können sich informieren und vieles ausprobieren. Auch der Parking Day kehrt nach einem Jahr Pause zurück – wenn auch nicht in die Hauptstraße.

Fürstenfeldbruck – Die Europäische Mobilitätswoche will den Blick weg von den benzin- und dieselbetriebenen Fahrzeugen und hin zu Elektro, Rad und Öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) lenken. So gab es auch im vergangenen Jahr während der Mobilitätswoche wieder einige Aktionen in der Stadt.

Montserrat Miramontes, Mobilitätsmanagerin im Brucker Rathaus, zieht ein positives Fazit. „Der Lastenradwettbewerb kam gut an.“ Auch an der Gestaltung des Aumühlenplatzes beteiligten sich viele Menschen. Zudem wurde erstmals das Aumühlenfest gefeiert – mit dem Preisgeld, das die Stadt als Auszeichnung für die Aktionen der Mobilitätswoche 2021 erhalten hat. Da die Kräfte damals gebündelt werden sollten, verzichtete man 2022 auf den Parking Day, bei dem die Parkplätze in der Hauptstraße einen Tag für Fahrzeuge gesperrt sind und anders genutzt werden.

Doch in diesem Jahr wird es den Parking Day wieder geben, wenn auch in einer anderen Form. Denn er wandert am 16. September auf den Volksfestplatz. Dort findet gleichzeitig der Flohmarkt der Evangelischen Jugend statt, und die Stadt mietet sich quasi mit ein. Ansonsten bleibt das bewährte Konzept: Vereine und Organisationen können Parkflächen für Aktionen, Infostände und andere Angebote gestalten.

Die Besucher können an diesem Tag Lastenräder ausprobieren, der ADFC bietet ein Fahrsicherheitstraining an, der Kreisjugendring diskutiert über jugendpolitische Themen, die Volkshochschule (VHS) informiert über die Nutzung von Smartphones für die ÖPNV-Fahrtauskunft und den Ticketkauf, Fridays for Future organisiert eine Kleidertauschparty, der Verein Turmgeflüster gibt eine interaktive Vorstellung von Bilder-, Kinder- und Jugendbüchern, und bei der Malschule kann man einen Baum auf einen Poncho auf Tapete für die Klima-Demo am 22. September malen.

Auch außerhalb des Parking Days gibt es in der Mobilitätswoche viele Aktionen. Neben Radtouren des ADFC, dem autofreien Sonntag am 10. September und dem Aumühlenfest am 17. September macht erstmals eine Cargobike-Roadshow in der Kreisstadt halt. Die Bürger können zwölf verschiedene Lastenräder Probe fahren, darunter welche für Lieferungen und auch dreirädrige für Senioren und Menschen mit Handicap. Normalerweise kostet die Aktion der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen 5000 Euro, berichtet Montserrat Miramontes. Da die Stadt hier Mitglied ist, zahlt sie nur 800.

Erstmals will die Stadt innerhalb der Mobilitätswoche an den fünf Grundschulen ein Schulwegtraining mit der Polizei anbieten. „Wir erarbeiten derzeit online die Schulwege“, erklärt Miramontes. Im Unterricht wolle man dann mit den Kindern über die besten Routen und Verkehrssicherheit sprechen. „Wir warten noch auf Rückmeldung aus den Schulen.“

Weitere Informationen zur Europäischen Mobilitätswoche in Stadt und Landkreis stehen auf der Internetseite www.mobilitaetswoche.bayern.