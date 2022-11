Ausstellung im Museum: Einblicke in die Welt des Pumuckl

Von: Ulrike Osman

Mitten in der Werkstatt von Schreinermeister Franz Eder befinden sich die Museumsleiterinnen Barbara Kink (l.) und Verena Beaucamp. © Weber

Generationen von Kindern sind mit ihm großgeworden, Generationen von Eltern haben mitgeschmunzelt. Pumuckl, der rothaarige Kobold, erblickte vor 60 Jahren das Licht der Welt.

Fürstenfeldbruck – Das Museum widmet dem Kult-Kobold und seiner Schöpferin Ellis Kaut die Sonderausstellung „Pumuckl und mehr“.

Feilen, Schemel, Säge und Leimtopf hängen an Fäden von der Decke und scheinen über der Werkbank zu schweben, als würden sie von unsichtbaren Händen getragen – und schon ist man mittendrin in der Schreinerei von Meister Eder. Sogar das original Bettchen des Pumuckl und seine Schaukel, in der der selbst ernannte Nachfahre der Klabautermänner sich fühlte wie auf hoher See, hat das Museum für die Familienausstellung herbeigeschafft – mit viel Überredungskunst, wie die stellvertretende Leiterin Verena Beaucamp erzählt. Wer von den früher an der Produktion beteiligten Mitarbeitern noch Pumuckl-Requisiten besitzt, der hütet sie wie einen Schatz.

Von der Figur selbst – und das hat auch die Ausstellungs-Macherinnen überrascht – gibt es mehrere Versionen. Die erste Illustration der Münchner Künstlerin Barbara von Johnson erwies sich fürs Fernsehen als zu filigran. Erst später zeichnete sie den Pumuckl so, wie ihn die meisten kennen – mit rotem Haarschopf, vorstehenden Zähnen und Kugelbäuchlein, gelbem Hemd, grüner Hose und immer barfuß.

Später zeichnete auch Ellis Kauts Schwiegersohn Brian Bagnall den Kobold, sie selbst aber nie – und das, obwohl die Münchnerin eine vielseitig begabte Künstlerin war. Sie hatte eine Schauspielausbildung, ein Bildhauerstudium und die Kunstgewerbeschule absolviert, sie moderierte, fotografierte, töpferte und malte. Ironischerweise fiel ihr das Schreiben von all ihren kreativen Tätigkeiten am schwersten.

Rückblicke

Die Ausstellung zeigt die vielen Seiten Kauts. Schon als Kind wollte sie berühmt werden – und ließ 1939 dennoch ihre erste Theaterpremiere als Hauptdarstellerin in Wiesbaden sausen, um zu ihrer großen Liebe Kurt Preis nach München zu fahren, bevor dieser an die Front musste. In den Kriegsjahren schrieb das Paar sich aufmunternde Briefe. Kaut betrachtete das im Nachhinein als Vorübung für ihre heiteren Kinderbücher. Als die Leiterin des Kinderfunks beim Bayerischen Rundfunk 1961 nach Ideen für einen neuen Kinderhelden suchte, fiel Kaut der Pumuckl ein – so hatte ihr Mann sie einmal genannt, als sie ihm auf einem Winterspaziergang Schnee in den Kragen schüttete.

Hans Clarin war Kauts Wunschbesetzung für die Pumuckl-Stimme. Den Meister Eder sprachen zunächst Franz Fröhlich und Alfred Pongratz. 1977 übernahm Gustl Bayrhammer die Rolle des urbayrischen, liebevoll grantelnden Schreinermeisters. Der Erfolg überrollte die Macher. Als die Fernsehserie nach der ersten Staffel beendet sein sollte, ging ein Aufschrei durch die Nation. Angeblich setzte sich sogar der damalige Ministerpräsident Franz Josef Strauß beim BR für eine Fortsetzung ein.

Ellis Kaut starb 2015 im Alter von 94 Jahren in Bruck. Der Pumuckl jedoch lebt weiter – im kommenden Jahr soll es einen neuen Film über den Kobold geben.

Die Ausstellung

kann ab 18. November bis 4. Juni besichtigt werden.

