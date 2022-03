Musiker spielen Benefizkonzert für die Ukraine - Dirigent half bereits an der Grenze mit

Engagiert in der Ukraine-Hilfe: Paul Roh, Dirigent der Stadtkapelle, hilft selbst oft an der ungarisch-ukrainischen Grenze. Jetzt spielt seine Kapelle zusammen mit Schülern der Kreismusikschule ein Benefizkonzert. © Kürzl

Die Kreismusikschule und die Stadtkapelle hatten gleichzeitig die selbe Idee: Den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine helfen und gleichzeitig für musikalische Ablenkung sorgen. Das tun sie nun mit einem Benefizkonzert im Stadtsaal.

Fürstenfeldbruck – „Das war so etwas wie Gedankenübertragung“, sagt Paul Roh, Dirigent der Stadtkapelle Fürstenfeldbruck, zum Zustandekommen des Konzerts am Sonntag, 27. März, um 17 Uhr im Stadtsaal des Veranstaltungsforums. Maria Clokey, Leiterin der Zweigstelle Eichenau der Kreismusikschule (KMS), darf als Initiatorin gelten. Die Gemeinde Eichenau hat durch die ukrainische Partnerstadt Wischgorod nahe Kiew einen unmittelbaren Bezug zu den Menschen und zum Leid in der Ukraine. Der Erlös des Konzerts kommt der Organisation „Brucker helfen der Ukraine“ und der UNO-Flüchtlingshilfe zugute.

Dirk Olbrich, der Leiter der Kreismusikschule, klinkte sich organisatorisch ein und fand bei Roh Unterstützung – allein schon, weil der Dirigent auch zu den Lehrkräften der KMS zählt. Und Roh weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr die Hilfe für die Ukraine nottut. Immer wieder ist auch er zur ungarisch-ukrainischen Grenze unterwegs oder versucht, hier in der Stadt mit anzupacken und etwas für die Ukrainer zu tun.

Künstlerisch werden gut 200 Musiker das Engagement für die Ukraine unterstützen. Die beiden KMS-Jazzstreichorchester Bluestrings und Chilistrings werden ebenso dabei sein wie die drei Orchester der Stadtkapelle.

Für etliche Auftretende ist das Benefizkonzert zusätzlich noch ein ganz persönlicher Höhepunkt: Für die Bläserklassen der städtischen Grundschulen wird es der erste öffentliche Auftritt seit Beginn der Corona-Pandemie sein. „Die Mädchen und Jungs sind alle schon mächtig aufgeregt“, sagt Roh und berichtet schon jetzt von reichlich Lampenfieber und Vorfreude.

Selbst der Moderator des Benefizkonzerts hat einen Bezug sowohl zu Musik als auch zu Hilfe. Christopher Mann, Radiomoderator im Bayerischen Rundfunk, studierte nach dem Abitur Posaune und hat für die Aktion Sternstunden schon durch ein Kinderkonzert geführt.

Für das Benefizkonzert am 27. März, das auch auf dem You-Tube-Kanal der KMS übertragen wird und rund 100 Minuten dauern soll, kündigt Roh zwei Höhepunkte an. Das Finale, bei dem alle Beteiligten über den Saal verteilt sein werden. Und es werde die ukrainische Nationalhymne gespielt. „Das wird sicher sehr emotional“, sagt Roh. Genau das wollten die Musiker ausdrücken: Dass man die Geschehnisse in der Ukraine nicht gleichgültig vorüberziehen lasse dürfe.

Kartenreservierung ist aus organisatorischen Gründen erbeten unter reservierung@kms-ffb.de. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die geltenden Corona-Regeln sind zu beachten.

