Nach dem Volksfest: Diverse Fundsachen warten auf ihre Besitzer

Von: Lisa Fischer

Die Sachen im Fundbüro der Stadt sind mit Zetteln versehen, auf denen ein paar Details notiert sind. © STADT FFB

Einen Schirm, eine Jacke, das Handy oder gar der Ausweis: Wer schon mal etwas verloren hat, weiß, wie ärgerlich das Ganze sein kann.

Fürstenfeldbruck – Umso besser, wenn das gute Stück im Fundbüro abgegeben wird. So geschehen ist das mit über 30 Gegenständen auf dem Volksfest Fürstenfeldbruck. Doch selbst über zwei Wochen nach dessen Ende liegen einige Sachen noch immer im städtischen Fundbüro.

Darunter auch ein paar auffälligere Dinge. Von den Besitzern gibt es bislang kein Zeichen.

Diverse Kleidungsstücke wie Jacken und Mützen, Geldbeutel und Regenschirme und viel mehr wurden heuer im Fundbüro abgegeben, heißt es seitens der Stadtverwaltung auf Tagblatt-Nachfrage. Vor allem Jacken führen die Liste der gefundenen Dinge an – die waren auf dem teils verregneten Volksfest oft nötig. Die Fundstücke haben die Mitarbeiter der Stadt mit Etiketten versehen, auf denen eine interne Nummer vermerkt ist sowie der Name des Finders (wenn angegeben) und Notizen. „Trachtenweste, Strick, grau“, heißt es da beispielsweise zu einem Kleidungsstück mit silbernen Knöpfen, das in der Sammelkiste liegt.

Der kurioseste Fund auf dem Volksfest in diesem Jahr? Blaue Boxbandagen. „Die sind wahrscheinlich nach der Volksfest-Veranstaltung dem Boxturnier des BC Piccolo liegen geblieben“, vermutet eine Sprecherin.

Neben den bis dato herrenlosen Fundstücken gibt es aber auch fünf Suchanzeigen, bei denen die Volksfestbesucher den vermissten Gegenstand nicht unter den Fundsachen der Stadt ausmachen konnten. Die Anzeigen können online über eine Plattform gestellt werden.

Dort kann man Verlustort und Datum eingeben. Unter der Verlustbeschreibung kann der Suchende Kategorien anklicken, wie beispielsweise „Ausweise“, „Bekleidung“, „Musikinstrumente“, „Schlüssel“ und „Schmuck“. Im nächsten Schritt können dann weitere Details angegeben werden, wie die Ausweisnummer oder die Farbe des Gegenstands.

Wer nach dem Volksfestbesuch etwas vermisst, kann sich im Rathaus zu den Öffnungszeiten melden. Alternativ kann eine Online-Suchanfrage auf der Webseite der Stadt gestellt werden. lif

