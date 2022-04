Nach Volksfestbesuch sexuell belästigt - Kripo ermittelt

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Mit mehreren Streifenwagen waren Polizeibeamte aus Wolfratshausen und Geretsried im Einsatz. © Symbolfoto / dpa

Eine Bruckerin ist am Dienstag nach dem Besuch des Volksfestes von zwei bislang unbekannten Männern sexuell belästigt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Fürstenfeldbruck - Die 31-Jährige besuchte am Dienstagabend (26. April) das Volksfest Fürstenfeldbruck. Auf dem Nachhauseweg zu Fuß wurde sie nach eigenen Angaben von zwei Männern angegangen und sexuell belästigt.

Die Tat fand laut Kripo im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 24 Uhr statt. Der Tatort liegt in einer der Seitenstraßen um den Volksfestplatz, genauer könne das Opfer das aber nicht benennen, heißt es bei der Polizei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die beiden tatverdächtigen Männer sollen schweizerischen oder österreichischen Dialekt gesprochen haben. Weitere Einzelheiten sind bislang nicht bekannt.

Auffällige Wahrnehmungen?

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Um den Tatablauf rekonstruieren zu können, werden Zeugen gebeten, auffällige Wahrnehmungen auf dem Volksfest beziehungsweise. in unmittelbarer Umgebung um den Festplatz, Marthabräustraße, mitzuteilen. Eventuell sind zwei Männer mit dem genannten Dialekt oder das spätere Opfer, das am Tattag mit einem creme-beigen Dirndl bekleidet war, bereits im Vorfeld der Tat auf dem Volksfest aufgefallen.

Hinweise werden unter Telefon 08141/6120 entgegengenommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.