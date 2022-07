In den Gedanken bleibt er präsent: Trauer um den ältesten Fürstenfelder

Von: Ulrike Osman

Hermann Greif wurde 92 Jahre alt. © Osman (Repro)

Der Name Hermann Greif ist untrennbar mit Fürstenfeld verbunden. Lange bevor aus dem ehemaligen Klostergelände das Veranstaltungsforum wurde, wuchs er dort auf.

Fürstenfeldbruck – Später organisierte er mehr als 30 Jahre lang die regelmäßigen Klosterer-Treffen. Nun ist der älteste noch lebende Fürstenfelder gestorben – einen Monat und einen Tag vor seinem 93. Geburtstag.

„In Fürstenfeld gelebt zu haben, ist ein Privileg“, sagt Klaus Heinsius, der die Organisation der Zusammenkünfte 2007 von Greif übernahm. Die Gemeinschaft war von einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl geprägt. Standesunterschiede habe es nicht gegeben, erzählt Heinsius. „Man fühlte sich als Fürstenfelder und weniger als Brucker.“

Kindheit auf dem Klostergelände

So empfand es auch Hermann Greif. Viele Geschichten gibt es über unbeschwerte Kindheiten auf dem Klostergelände, das für die Söhne und Töchter der dort lebenden Gutsarbeiter und Handwerker ein riesengroßer Abenteuerspielplatz war. Hermann Greif erzählte gern von den Lausbubenstreichen seiner Jugend, von versteckten Heuwagen, waghalsigen Turnereien auf dem Kirchturm und Weinflaschen, die er für französische Kriegsgefangene aus dem Kartoffelkeller stibitzte.

Bis zum Jahr 1954 lebte Hermann Greif in Fürstenfeld, dann zog er mit seiner ersten Frau Helga nach Bruck. Zu diesem Zeitpunkt stand der 25-Jährige schon lange im Berufsleben. Mit 13 hatte er bei der AOK angefangen, wo er bis zum Oberamtsrat aufsteigen sollte.

1976 begann er die Fürstenfelder Treffen neu zu organisieren. Bis dahin hatten sie in lockeren Abständen mit überschaubaren Teilnehmerzahlen stattgefunden. Unter Greifs Regie traf man sich fortan alle zwei Jahre im Klosterstüberl. Akribisch forschte er nach dem Verbleib ehemaliger Klosterer und trug rund 130 Adressen zusammen. 60 bis 80 Leute kamen immer zu den Treffen, im Laufe der Zeit auch die Kinder und Enkel der ehemaligen Bewohner.

Vieles gesammelt

Darüber hinaus sammelte Greif alles, was er über Fürstenfeld finden konnte – alte Bilder, Postkarten, Zeitungsartikel. In seinem Herzen bewahrte er das Areal so, wie er es aus seiner Kindheit kannte. Das Veranstaltungsforum kam ihm vergleichsweise nüchtern vor.

Nach fast 50 Jahren Ehe verlor Greif seine erste Frau, die er während ihrer langen Krankheit liebevoll gepflegt hatte. An der Seite seiner zweiten Frau Maria fand er ein neues Glück. Als lebensfroher Genussmensch reiste und speiste er gern – letzteres am liebsten in gehobenen Restaurants. In Fürstenfeldbruck gehörte es jahrelang zum Stadtbild, dass Hermann Greif vormittags um elf Uhr gemessenen Schrittes in ein kleines Lokal im Brunnenhof ging, wo er seine Zeitung las und eine Zigarette rauchte – bis das Rauchverbot in Gaststätten diese Gewohnheit beendete.

Trotz nachlassender Gesundheit und häufigeren Krankenhausaufenthalten blieb Hermann Greif im hohen Alter positiv und interessiert am Geschehen. Bis zuletzt dokumentierte er alles, was an Veröffentlichungen über sein Fürstenfeld erschien. Wenn Anfang Oktober das erste Klosterer-Treffen nach der Corona-Unterbrechung stattfindet, ist Hermann Greif zwar nicht mehr dabei. In den Gedanken und Gesprächen der Teilnehmer bleibt er aber sicher sehr präsent.