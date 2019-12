Neue Bühne holt Fontane-Klassiker in die Moderne

Einen der größten Romane der Neuen Deutschen Literatur nimmt sich die Neue Bühne Bruck in ihrer aktuellen Inszenierung vor.

Fürstenfeldbruck – Pünktlich zum 200. Geburtstag Theodor Fontanes zeigt sie „Effi Briest“ in einer modernen Bearbeitung von Sandra Schüddelkopf und Alexandra Henkel. Reduziert auf zwei Erzähler und drei Figuren, wird aus dem Roman ein rasantes 75-Minuten-Stück.

„Nichts bekommt einem so gut wie eine Hochzeit – die eigene natürlich ausgenommen“, sinniert Effis Vater (Walter Cordier) mit erstaunlichem Gleichmut. „Mir gegenüber hast du immer bestritten, dass sich die Frau in einer Zwangslage befindet“, entgegnet Effis Mutter (Ellen Kießling-Kretz) überrascht. Ihre Tochter befindet sich auf Hochzeitsreise mit dem mehr als doppelt so alten Baron von Instetten.

Effi ist zu diesem Zeitpunkt noch ein übermütiges, lebenshungriges Geschöpf, das sich nach Abwechslung und gesellschaftlichem Aufstieg sehnt. Doch nach den Flitterwochen findet sie sich im provinziellen Handelsort Kessin in Hinterpommern wieder – in einem Haus, in dem es zu spuken scheint, umgeben von „mittelmäßigen Menschen von zweifelhafter Liebenswürdigkeit“ und vom Ehemann zunehmend allein gelassen. Es kommt zu einer folgenschweren Affäre mit dem lebenslustigen Major Crampas, die beiden letztendlich zum Verhängnis wird.

Regisseur Ralph Hüttig siedelt das Geschehen in einem modern-trashigen Bühnenbild an, aus dem die seltsam deplatziert wirkenden Figuren umso stärker hervortreten. Instetten beschreitet die Szenen auf einem roten Teppich, jeder Zoll Herablassung und Unzugänglichkeit. Hagen Ullmann verkörpert die Rolle grandios, vom hocherhobenen Haupt bis zu den hinter dem Rücken verschränkten Händen. Die steife Hemdbrust trägt er zwar nicht, aber er spielt sie.

An der Seite dieses selbstgefälligen Langweilers hat Effi (Katrin Bielski) mit ihrer überschäumenden Jugendlichkeit keine Chance auf Glück. Fast widerstrebend fällt sie auf den schmierigen Crampas – ebenfalls dargestellt von einem wie verwandelt wirkenden Hagen Ullmann – herein. Bielskis Ausstrahlung macht aus Effi Briest eine tragische Heldin, die zwar alles verliert, ihre Würde aber behält. Das Publikum der ausverkauften Premiere war zu Recht hingerissen.

Die nächste Vorstellung

von „Effi Briest“ an der Neuen Bühne Bruck auf dem Klostereareal findet am Samstag, 21. Dezember, ab 20 Uhr statt. Die für den 22. Dezember geplante Aufführung muss entfallen. Im Januar sind weitere Aufführungen geplant. Karten zum Preis von 15, ermäßigt sieben Euro, können über die Internetseite www.buehne-bruck.de reserviert werden.