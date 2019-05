Neue mobile Wache für das Rote Kreuz

Dank der Unterstützung vieler Spender konnte das BRK Fürstenfeldbruck eine neue mobile Wache anschaffen. Sie ersetzt das alte Modell.

Fürstenfeldbruck – „Unsere alte mobile Wache leistete uns mehr als 25 Jahre gute Dienste, konnte aber seit 2018 nicht mehr für Sanitätsdienste eingesetzt werden, da sie nicht mehr den Anforderungen an aktuelle Versorgungsmaßnahmen entsprach“, erklärt Michael Schaefer, ehrenamtlicher Kreisbereitschaftsleiter des BRK. Mit der neuen Wache werden diese Standards nun wieder erfüllt. Gut 50 000 Euro hat diese Anschaffung gekostet.

Neben der neuen Wache sind zwei Fahrzeuge mit Spendengeldern angeschafft worden. Für die Helfer vor Ort in Althegnenberg und für den Katastrophenschutz konnten zwei Ford Kuga finanziert werden. Auch hier wurden Gelder aus den Fördermitgliederbeiträgen in Höhe von mehr als 70 000 Euro verwendet sowie Förderungen der Gemeinden Althegnenberg, Adelshofen, Mittelstetten, Mammendorf, Oberschweinbach und Hattenhofen. Beide Fahrzeuge entsprechen den heutigen Anforderungen an Einsätze im Bereich des Ehrenamtes. Insgesamt haben die Fördermitglieder in den vergangenen vier Jahren eine Gesamtsumme alleine an Einsatzfahrzeugen von über 250 000 Euro finanziert.

