Antrag: Neue Straßen sollen nach Frauen benannt werden

Von: Lisa Fischer

Bei der Antragsübergabe: (vorne v.l.) Vize-Bürgermeister Christian Stangl, OB Erich Raff, Dritte Bürgermeisterin Brigitta Klemenz sowie die Stadträtinnen Alexa Zierl, (hinten v.l.) Karin Geisler, Ulrike Ouinten und Irene Weinberg. © Weber

Rund 320 Straßen gehören dem Brucker Straßenverzeichnis an. Gut ein Drittel, knapp über 100 Straße, sind nach Männern benannt. Hinter sieben Straßennamen steckt eine Frau.

Fürstenfeldbruck – Eine Ungleichheit, der sich die zwölf Stadträtinnen aus Bruck angenommen haben. Gemeinsam und fraktionsübergreifend haben sie sich zusammengeschlossen und pünktlich zum Weltfrauentag dem Oberbürgermeister Erich Raff einen Antrag übergeben.

Hauptinitiatorin ist Alexa Zierl. „Die Idee verfolge ich schon lange“, sagt die Stadträtin. „Ausschlaggebend war im Jahr 2018 ein Artikel von Elisabeth Lang, in dem sie darauf hingewiesen hat, dass nur wenige Straßen in Bruck nach Frauen benannt sind.“ Deshalb habe sie sich im Dezember an ihre Stadtratskolleginnen gewandt. Anfang des Jahres trafen alle zwölf Stadträtinnen online zusammen, berichtet Zierl.

Ein erstes Ergebnis ist der Antrag, den Alexa Zierl bei der Übergabe im Lichtspielhaus an OB Raff vortrug. „Alle neu zu benennenden Straßen werden grundsätzlich nach Frauen benannt“, lautet eine der vier Forderungen. Weiter sollen bestehende Straßen in Baugebieten, wie beispielsweise Aumühle/Lände, nicht verlängert werden.

Mit biografischen Informationen

Vielmehr soll die Erschließung neu nach Frauen benannt werden. An den nach Frauen benannten Straßen sollen Tafeln mit biografischen Informationen sowie QR-Codes angebracht werden. In einem vierten Punkt fordern die Stadträtinnen ein pädagogisches Konzept: Anhand der Infotafeln könnten zum Beispiel Stadtführungen mit Schulen, Museum und anderen kulturellen Organisationen gestaltet werden.

Dritte Bürgermeisterin Birgitta Klemenz, Antragsstellerin und Referentin für Straßennamen in Fürstenfeldbruck, betonte, dass es wichtig sei, ein Portfolio für Straßennamen anzulegen. „So kann man eine Adhoc-Benennung von Straßen zukünftig verhindern.“

