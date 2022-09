Bäume und Wasserspiel: Neuer Viehmarktplatz nimmt Gestalt an

Von: Lisa Fischer

So sieht der Viehmarktplatz aktuell von oben aus. Ein Entwurf für den Umbau wurde nun vorgestellt. © Stadt FFB

Mehr Bäume als zuvor, Sitzgelegenheiten und ein Trinkwasserbrunnen: Der Umbau des südlichen Viehmarktplatzes soll das Areal attraktiver machen. Nun wurde ein erster Entwurf vorgestellt.

Fürstenfeldbruck – Was mit dem Viehmarktplatz im Herzen der Innenstadt einmal passiert, wurde jahrelang im Stadtrat diskutiert. Den Platz unterteilt die Ludwigstraße in zwei Areale, die inzwischen als nördlicher und südlicher Viehmarktplatz (also die Bereiche nördlich und südlich der Ludwigstraße) betitelt werden.

Im vergangenen Jahr entschieden sich die Stadtratsmitglieder zwei Bauphasen einzuplanen – eine für jedes Areal– damit wenigstens im Süden etwas voran geht. Mit Erfolg: Am Mittwochabend stellten Bauamtsleiter Johannes Dachsel und Markus Reize, Sachgebietsleiter Stadtplanung, in der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses einen ersten Entwurf vor.

„Ich freue mich wahnsinnig, dass es heute soweit ist, dass wir weiterkommen“, sagte Dachsel. Die Planung beruhe vor allem auf Ergebnissen Arbeitskreises Viehmarktplatz. Stadtplaner Reize betonte, dass man aktuell einen stark versiegelten Platz habe. Das wolle man zukünftig durch Bäume und Begrünungsstreifen im Osten und Grünflächen mit Bäumen im Westen ändern.

Die zwölf Bäume, die aktuell auf dem Platz stehen, wurden einem Gutachten unterzogen. Man wollte sehen, ob man die bestehenden Pflanzen in die neue Planung miteinbeziehen könnte.

Alte Bäume nicht zu retten

Wie Reize erklärte, seien die zehn Vogelkirschen und zwei Spitzahorne aber nicht zu retten. Die Bäume seien mit einem Pilz befallen und faulig. Sie zu erhalten, stünde nicht im Verhältnis mit den Sicherheitsmaßnahmen, die man während des Umbaus für die Bäume schaffen müsste. „Am Ende wäre der Aufwand groß, wie auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Zukunft doch kaputtgehen“, sagte Reize. Deshalb kommen die Pflanzen weg.

Anstelle der zwölf sollen später einmal 16 neue Bäume gepflanzt werden. Diese werden im Osten und Westen des Platzes so verteilt, dass in der Mitte später ein zentraler Marktplatz entsteht. Darauf sollen der Wochenmarkt und auch der Christkindlmarkt einmal Platz finden.

Marktreferent Markus Droth (FW) forderte mit einem Schnellantrag während der Sitzung, ein Baumpaar aus der Entwurfsplanung zu entfernen. Somit könnten Standbetreiber auf der östlichen Seite besser rangieren – oder sich an dieser Stelle einmal neu hinzugewonnene Marktverkäufer aufstellen, für die es sonst eng werden könne. Dieser Ansicht folgte, wie die Abstimmung ergab, keiner der Anwesenden.

Wie Bauamtsleiter Dachsel mehrfach betonte, sei genau berechnet, wo welcher Baum und welche Grünfläche entsteht. Denn Ziel des Entwurfs sei es, möglichst wenig Regenwasser in den Kanal zu führen, sondern direkt zu den Bäumen und in die Beete.

Wasser-Attraktionen

Beim Thema Wasser kommen zwei Attraktionen auf die Fürstenfeldbrucker zu: Im Nordosten des Platzes soll ein sogenanntes „Fontänenfeld“ entstehen, ein ebenerdiger Brunnen, der Wasser in die Luft spritzt. Gespeist werden wird er höchstwahrscheinlich mit Grundwasser, das daneben wieder ins Erdreich zurücksickern kann, sagte Dachsel.

Daneben gibt es ein Wasserspiel, das den Namen „Viehmarktplatz“ widerspiegelt: einen Trinkbrunnen in Form eines Trogs. Er soll einer Tränke nachgebildet werden, wie sie auf Viehweiden steht. Daneben bieten mobile Sitzgelegenheiten über den ganzen Platz verteilt eine Möglichkeit zum Ausruhen. Bei Märkten oder Veranstaltungen können die Stühle zur Seite geräumt werden.

Spatenstich könnte laut Dachsel im Mai 2023 folgen. Im Gremium des Planungs- und Bauausschusses stieß der Entwurf fraktionsübergreifend auf Begeisterung. „Es wird ein moderner Platz, der alles hat“, äußerte sich Christian Götz (BBV).

Weitere Gespräche wegen Freischankfläche bei Hardy’s

Dass Johannes Klinke, Geschäftsführer des Hardy’s Fitnessstudios, in der vergangenen Woche die Pläne für den Viehmarktplatz kritisiert hatte, war Thema in der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses. Klinke selbst war als Gast anwesend. Bauamtsleiter Johannes Dachsel erklärte: „Das Hardy’s macht ein großartiges Angebot für den Platz, aber wir auch.“ Man sei noch einmal ins Gespräch gekommen und konnte „ein paar Themen ausräumen“. Das Café würde durch Stauden und Bäume nicht verdeckt werden, wie Klinke in einem Schreiben bemängelt hatte. Die langen Sitzbänke vor dem Café sowie die Markisen dürften bleiben, wie sie sind.



Ändern werde sich später einmal, dass sich die Bestuhlung der Außenfläche des Café Daily’s von der Fassade wegrückt, in Richtung Platzmitte, entlang der neuen Bäume und Grünflächen. So entsteht ein Durchgang zwischen der Freischankfläche und dem Gebäude.



Laut Dachsel sei dieser wichtig für Menschen, die eine Sehbehinderung haben. In Gesprächen mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung hätten die Mitglieder betont, dass die direkte Orientierung an Fassaden auf größeren Plätzen für Menschen mit einer Sehbehinderung deutlich angenehmer sei.



Damit das Café durch den Umbau nicht weniger Außenfläche erhält, forderte Andreas Lohde (CSU) in einem Antrag, dass die Grünfläche vor dem Daily’s so gestaltet werden soll, dass dieses die Fläche mitnutzen kann. Der Antrag wurde mit neun zu fünf Stimmen abgelehnt. Sitzungsleiter und Zweiter Bürgermeister Christian Stangl (Grüne) betonte: „In einer früheren Abmachung über die erweiterte Freischankfläche des Hardy’s wurde klar gesagt, dass es nur solange geht, bis der Platz neu gestaltet wird.“

