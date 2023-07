Die Nibelungen im Bademantel: Theater 5 zeigt noch insgesamt sechs Vorstellungen

Die Nibelungen ganz anders: Gernot (Andreas Beer) und Giselher (Sascha Lachmann) im Bademantel. © Peter Weber

Die Geschichte der Nibelungen ist nicht totzukriegen. Und warum auch? Das monumentale Drama behandelt große Gefühle und Themen, die heute so aktuell sind wie zu Zeiten des Autors Friedrich Hebbel (1813-1863) – Machtgier, Liebe, Eifersucht, Verrat, Sex and Crime. Das Theater 5 macht mit „Die Nibelungen reloaded“ in einer gut zweistündigen Inszenierung von Thomas Koppelt aus dem Stoff aber noch mehr – eine urkomische Drama-Parodie.

Fürstenfeldbruck - Burgunder-König Gunther (Matthias Weber) und seine Brüder Gernot (Andreas Beer) und Giselher (Sascha Lachmann) schwitzen und husten gelangweilt in ihrer Sauna, als am Ostersonntag der heldenhafte Drachentöter Siegfried (Moritz Riker) am Hof in Worms erscheint – treuherzig, naiv und schnell schwer verliebt in Gunthers Schwester Kriemhild (Aline Pronnet).

Im Gegenzug für die Hand Kriemhilds spannt Gunther den jugendlichen Helden ein, um die widerspenstige Brunhild (Eva Giesler) zu erobern und nach Worms zu bringen. Das klappt zwar, doch in der Hochzeitsnacht braucht Gunther schon wieder Siegfrieds Hilfe. Und nun nimmt das Verhängnis seinen Lauf.

Koppelt führte nicht nur Regie, er schrieb auch die Textfassung für „Die Nibelungen reloaded“. Darin bleibt er zwar der originalen Handlung treu, überspitzt aber mit Wonne und bricht die Dramatik immer wieder mit Witz bis hin zum Slapstick. Er lässt Kriemhild den „Zickenkrieg“ mit Brunhild kommentieren, Siegfried versehentlich einen Einkaufszettel vorlesen und Giselher mit Kuschel-Einhorn auftreten.

Auf den Weg zum Hof des Hunnenkönigs Etzel machen sich Gunther und seine Brüder mit Rollkoffern und Landkarte. Und die Behauptung Kriemhilds, dass der ehemals despotische Etzel mittlerweile ein „lupenreiner Demokrat“ sei, quittiert Hagen knapp mit: „Demokrat? Am Arsch!“

Es sind auch einige geniale Regie-Einfälle, die die Inszenierung sehenswert machen. Da wird die doppelte Hochzeitsnacht Siegfrieds mit Kriemhild und Brunhild rein über Geräusche dargestellt. Wispernd, flatternd, raschelnd, seufzend entsteht die perfekte Illusion einer nächtlichen Burg mit all ihren geheimen Umtrieben. Man sieht Bilder vor sich, die die Schauspieler ohne Worte, ohne Gesten, nur mit ihren Stimmen erzeugen.

Einen eigenen Applaus verdienen die Kostüme. Hagen Tronje sieht in seinem dunklen Anzug mit Sonnenbrille aus wie ein Mafioso. Kriemhild tauscht ihr Schulmädchen-Outfit aus Rock, weißer Bluse, Pullunder und Söckchen im Laufe des Stücks gegen den blutroten, hautengen Overall eines Racheengels. Brunhild in Daunen-Bomberjacke und Satinleggings, Etzels Privatsekretär Rüdiger (Eva Giesel) in Schlips und Trenchcoat und Etzel selbst in Pelzmantel und Wuschelperücke sind Karikaturen ihrer selbst. Herrlich dazwischen im 1950-er-Jahre-Mantel: Trudel Meier-Staude als Kriemhilds Mutter und Brunhilds Kindermädchen. Die rundum gelungene Premiere wurde vom Publikum in der ausverkauften Neuen Bühne Bruck zurecht gefeiert. Ulrike Osman

Weitere Aufführungen von „Die Nibelungen reloaded“ gibt es am heutigen Mittwoch, 5. Juli, sowie am Freitag, 7., Freitag, 14., Samstag 15., Donnerstag, 20. und Samstag 22. Juli. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten kosten 15, ermäßigt acht Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Website www.theater5.de.