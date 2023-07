Nobelpreisträgers schaut in Fürstenfeldbruck vorbei - Werke seiner Großmutter in Haeusler-Villa

Von: Dieter Metzler

Mario Renato Capecchi betrachtete in der Haeusler-Villa Werke, die seine Großmutter, die Malerin Lucy Dodd Ramberg, geschaffen hat. © Dieter Metzler

Hoher Besuch bei der Kester-Haeusler-Stiftung: Der amerikanische Genetiker Mario Renato Capecchi nutzte das Nobelpreisträger-Treffen in Lindau am Bodensee zu einer Stippvisite in der Haeusler-Villa in Bruck. Das hatte einen familiären Hintergrund.

Fürstenfeldbruck – Dass Mario Renato Capecchi, der im Jahr 2007 mit Martin Evans und Oliver Smithies für die Forschung an der Knockout-Maus mit dem Nobelpreis für Physiologie und Medizin ausgezeichnet wurde, die Einladung der Kester-Haeusler-Stiftung annahm, hat einen Grund: Er wollte Werke seiner Großmutter, der Malerin Lucy Dodd Ramberg (1876 bis 1929), anschauen, die in der Villa an der Dachauer Straße hängen. Sie hatte mit ihren zwei kleinen Kindern, dem Onkel und Capecchis Mutter einige Zeit in der Haeusler-Villa gelebt. Denn ihr Ehemann Walter Ramberg war mit dem in Bruck ansässigen Generalmajor Caspar Haeusler befreundet.

Die Stiftung organisierte zur Stippvisite des Nobelpreisträgers ein Treffen mit Schülern des Viscardi- und Graf-Rasso-Gymnasiums. Die Jugendlichen erhielten dabei die Gelegenheit, Capecchi Fragen zu seiner wissenschaftlichen Arbeit zu stellen. Aber auch Fragen zu seiner Biografie und über seine Motivation, sich mit der Forschung an der Knockout-Maus auseinanderzusetzen, waren erlaubt. Und Capecchi beantwortete sie.

Der Wissenschaftler, der seit 1973 an der Universität von Utah arbeitet, hat als Erster in Mäusezellen gezielt Gene stillgelegt. Diese „Knock-out-Mäuse“ sind mittlerweile aus der biomedizinischen Forschung nicht mehr wegzudenken. Über 10 000 Mäusegene konnten so kontrolliert ausgeschaltet werden. Später gelang es ihm auch, zusätzliche Gene gezielt ins Erbgut einzubauen. Transgene Mäuse dienen heute als „Modelltiere“ zum besseren Studium von Erbkrankheiten. Für zahlreiche menschliche Krankheiten wurden inzwischen die entsprechenden Tiermodelle hergestellt. Zum Beispiel für Diabetes, Krebs oder Bluthochdruck.

Geboren wurde Capecchi im italienischen Verona. In seiner Kindheit hätte wohl kaum jemand geglaubt, dass aus dem Jungen einmal ein hoch angesehener Humangenetiker werden sollte, der im Laufe seiner Karriere fast jeden Wissenschaftspreis abräumte. Als Capecchi vier Jahre alt war, verschleppten die Nazis seine Mutter ins KZ Dachau, wie er erzählte. Fast fünf Jahre war er von ihr getrennt. Als Straßenkind, das zum Überleben betteln musste, schlug er sich durch.

Nach Ende des Kriegs ging Capecchis Mutter mit ihm in die USA, wo er in der Schule erst einmal Englisch lernen musste. Nach einem Physik- und Chemiestudium arbeitete Capecchi in Harvard bei James Watson, dem Entdecker der DNA-Helix. Seit 1989 ist Capecchi offizieller „Investigator“ am Howard Hughes Medical Institute der Universität von Utah. Zum Abschluss seines Besuchs trug sich der 85-jährige Nobelpreisträger ins Goldene Buch der Großen Kreisstadt ein.

