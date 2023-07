Sandsack-Bereitstellung kaum möglich: Übung legt Leck im Hochwasserschutz offen

Von: Hans Kürzl

Teilen

Das Notfall-Lager ist wie ein Speicher. Man muss erst Dinge wegräumen, ehe man an die richtige Kiste kommt. © peter weber

Eine Katastrophenschutzübung hat gezeigt, was Experten schon lange bemängeln: Im Ernstfall ist die schnelle Bereitstellung von genügend Sandsäcken derzeit schier unmöglich.

Fürstenfeldbruck – Nur ein großes Zentral-Lager für die Kreisfeuerwehr könnte das ändern. Das wurde aber zuletzt auf die lange Bank geschoben.

Ein Szenario

Massiver Starkregen im nördlichen Landkreis Dachau. Die Glonn ist im Abschnitt zwischen Pfaffenhofen und Markt Indersdorf über die Ufer getreten, droht das Schloss Odelzhausen zu überfluten Es herrscht Meldestufe 4. Das bedeutet, dass der Einsatz von Wasser- und Dammwehr in großem Umfang nötig ist. Im Landkreis Dachau wird der Katastrophenfall ausgerufen.

Problem Notfall-Lager

Der Fürstenfeldbrucker Kreisbrandinspektor Ric Unteutsch erklärt, was das für seine Einsatzkräfte bedeutet: Ein Hilfeersuchen erreicht die Integrierte Leitstelle (ILS) in Fürstenfeldbruck. Die alarmiert das örtliche Notfall-Lager. Und in diesem Moment beginnen die Probleme.

Nicht nur, dass das Befüllen von Sandsäcken im Landkreis bereits seit einige Jahren nicht mehr explizit geübt wurde. Geräte, Fahrzeuge und Maschinen verteilen sich zudem auf drei Standorte. Die Fahrzeuge, auf denen Kräne montiert sind, die das Befüllen der Säcke erleichtern, sind in Germering und Eichenau stationiert. Das Notfall-Lager in Eichenau ist zudem räumlich beengt. „Da kann man sich nicht anständig bewegen“, beschreibt Kreisbrandrat Christoph Gasteiger die momentane Situation.

Der Landtagsabgeordnete Benjamin Miskowitsch vergleicht die Situation mit einem Speicher. Man müsseerst etliche Dinge beiseite räumen muss, ehe man zur richtigen Kiste kommt.

Im Fliegerhorst

Die Säcke lagern im Fliegerhorst. Der spontane Zugang zum Militärgelände ist schwierig. Drei Stunden dauert es bei der Übung, bis das ganze Equipment für die Produktion von Sandsäcken in der Kiesgruppe des Mammendorfer Ortsteils Egg angekommen ist. „Im Katastrophenfall ist das sehr lange“, räumt Gasteiger ein.

Gleichzeitig ist dem Kreisbrandrat aber der Hinweis wichtig, dass das nicht an seinen Leuten liegt. Die rund 60 an der Übung beteiligten Kräfte hätten bewiesen, dass die Feuerwehr ihrem Schutzauftrag nachkommen könne. „Personell und technisch sind wir gut aufgestellt.“ Auch die Unterstützung der Malteser mit Verpflegung habe gut funktioniert. „Wenn man bei denen auf den Knopf drückt, klappt das“, lobt Gasteiger.

Eigener Vorrat

Um wie viel schneller es bei einem gut sortierten, übersichtlichen und vor allem zentralen Lager trotzdem gehen könnte, benennt Einsatzleiter Hans Hintersberger: „Die Aktion wäre durchaus auf die Hälfte der Zeit reduzierbar.“ Allerdings beruhigt Hintersberger auch ein wenig. „Die Wehren mit kritischen Wasserläufen im Landkreis haben einen eigenen kleinen Vorrat an Sandsäcken.“

Ein Grundstück in der Kreisstadt Fürstenfeldbruck könne das Problem mit dem Zentral-Lager lösen, verrät der Landtagsabgeordnete Miskowitsch. Den genauen Standort will er nicht benennen, bezeichnet ihn aber als problematisch – unter anderem wegen der Altlasten.

Ein neues Zentral-Lager ist noch aus einem weiteren, eher schon banal wirkenden Grund, notwendig. Die Sandsäcke müssen trocken gelagert werden und sind rund drei Jahre verwendungsfähig. Laut Gasteiger ist das im Fliegerhorst logistisch eher schwierig zu bewerkstelligen, da an manchen Stellen der Lagerhallen Feuchtigkeit eindringe.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Schadstoffe

„Feuchte Sandsäcke sind nicht zu gebrauchen“, erklärt Gasteiger. Nach dem Hochwassereinsatz werden die gebrauchten Säcke übrigens als Sondermüll behandelt – wegen der Schadstoffe, die sich in einem übergelaufenen Wasserlauf befinden können.

Am Ende der Katastrophenübung, das tatsächliche Befüllen dauert etwa eineinhalb Stunden, sind 30 Paletten zu je 38 Sandsäcken zusammengekommen. Sie werden im Fliegerhorst gelagert und stehen nun zusätzlich zur Verfügung für den tatsächlichen Notfall.

Diverse Politiker verfolgten die Übung. Aus kommunaler Sicht war Puchheims dritter Bürgermeister Thomas Hofschuster vertreten, für den Landkreis die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler und Kreisfeuerwehrreferent Gottfried Obermair. Der Landtagsabgeordnete Alex Dorow fasste zusammen: „Es war wichtig, das Problem in der Praxis zu sehen“, meinte er in Sachen Zentral-Lager.

Auch interessant: Wo der Landkreis spart – und wo nicht: Notfall-Lager gestrichen, Busse bleiben

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.