OB nach 100 Tagen im Amt: „Da holt einen die Realität ein“

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Das Reich des Rathauschefs: Ein großes Luftbild von Fürstenfeldbruck ziert das Büro von Oberbürgermeister Christian Götz. © stadt fürstenfeldbruck

Abschied von einem Traumprojekt, Jonglieren mit den Finanzen und Ärger mit dem Pucher Meer: Den Start ins Oberbürgermeisteramt hätte sich Christian Götz einfacher gewünscht. Nach 100 Tagen ist er dennoch nicht ernüchtert – er hat viel vor.

Fürstenfeldbruck – Sein Büro ist noch etwas leer. Das große Bücherregal an der hinteren Wand ist verschwunden, der Schreibtisch wirkt fast etwas verloren im großen Raum. Dahinter hängt eine große Luftaufnahme von Bruck. „Die ist ganz praktisch bei Besprechungen“, sagt Christian Götz. Der große Besprechungstisch ist geblieben. Die Sitzecke im Eck fehlt noch, und auch die Bilderauswahl an der Wand ist noch nicht getroffen. Doch ein Chefbüro muss nach 100 Tage nicht fertig sein, da gibt es wichtigere Aufgaben. Das betont auch der neue Rathauschef.

Ärger beim Kiesabbau

„Es zeigt sich schon, dass einige Dinge in den letzten Jahren nicht so passiert sind“, sagt der 53-Jährige. Ein kleiner Seitenhieb auf seinen Vorgänger Erich Raff. „Da wurde einiges ausgesessen, bis der Nächste kommt.“ Etwa beim Thema Kiesabbau im Rothschwaiger Forst und dem nun geplatzten Vertrag zum Pucher Meer II. Denn bei dem Plan, den Kiesabbau im Wald durch Grunderwerb auf andere Grundstücke zu verschieben, sei man nicht so weit wie erhofft, gibt Götz zu. Hier müsse er in den nächsten Wochen und Monaten eine Lösung finden. „Es kann gut sein, dass viele nicht mit der Lösung zufrieden sein werden“, sagt der Rathauschef. „Da holt einen die Realität ein.“

Sparen statt Machen

Eingeholt hat ihn die Realität auch bei einem anderen Thema: Am Tag der Vereidigung wurde bekannt, dass die Kommunalaufsicht eine Haushaltskonsolidierung fordert. „Das ist sehr ärgerlich, da man für viele Dinge, die man relativ schnell hätte umsetzen können, nun keine finanziellen Mittel zur Verfügung hat.“ Statt Machen heißt die Devise „Sparen“. In sechs Sitzungen sollen die Amtsleiter der Stadtrats-Task-Force Vorschläge machen. „Das bindet Arbeitskraft“, sagt Götz. Und auch Zeit.

Klar ist, dass er damit zum Überbringer schlechter Nachrichten wird. So erfuhren die Footballer der Fursty Razorbacks, dass es vorerst nichts wird mit dem Sportheim auf der Lände. Das bedeute aber nicht, dass alles bleibe, wie es ist. Für die städtischen Sportstätten will Götz vernünftige Lösungen. Die Fraktionsvorsitzendenrunde befasst sich damit.

Abschied von Eishalle

Auch die Eislaufvereine mussten eine bittere Pille schlucken. Denn die Planungen für den Neubau der Amperoase – und damit auch den Technikriegel für eine mögliche Eishalle – liegen auf Eis. Man werde Geld in das Gebäude stecken, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. „Ich kann mir aber vorstellen, dass wir in ein paar Jahren, wenn die Preise auf dem Bausektor sich wieder normalisiert haben, die Pläne wieder aus der Schublade holen.“ Bis dahin ist die Eishalle gestorben. „Das hatte ich so nicht erwartet“, gibt Götz zu. Denn wie die anderen OB-Kandidaten war er mit dem Ziel in den Wahlkampf gezogen. Doch nun ist alles anders. Die Vorsitzenden hätten mit Verständnis reagiert, sagt er über das Gespräch.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Für Gespräche wollte er sich viel Zeit nehmen in den ersten 100 Tagen. Das Vorhaben, mit allen Stadträten einzeln zu reden, sollte bis Jahresende umgesetzt sein. „Das ist total positiv“, berichtet der 53-Jährige. Es soll ein Schritt sein, um das Klima im Stadtrat zu verbessern. Die Sitzordnung im Plenum hat er bereits verändert. Und für die Rückkehr ins Rathaus wird der Sitzungssaal nochmal umgebaut. Zudem möchte er Exkursionen anbieten, um die Zusammenarbeit in den Ausschüssen zu verbessern. Auch in der Verwaltung nimmt Christian Götz eine gute Stimmung wahr. „Ich bin überzeugt, auf den Schlüsselpositionen sitzen gute Leute.“

Ziele fürs erste Jahr

100 Tage sind für Christian Götz zu kurz, um Bilanz zu ziehen. Ein Jahr wäre aussagekräftiger. Und so hat er sich bis Ende Mai 2024 einiges auf die Agenda geschrieben. Neben den Themen Kiesabbau, Haushalt, Sportstätten sowie den Großprojekten Biodrom und Konversion Fliegerhorst will er heuer noch ein Gespräch mit dem Staatlichen Bauamt Freising über die Amperbrücke und die Verlegung der B 2 führen – ergebnisoffen. Klar sei aber: „Wir müssen signalisieren, dass es nicht auf Dauer bei diesem Schwebezustand bleiben kann.“ Eine Ertüchtigung für den Schwerlastverkehr, wie sie das Bauamt vorsieht, lehnt Götz ab.

Und als BBVler soll es auch auf dem Viehmarktplatz vorangehen: Zumindest der südliche Bereich sollte in einem Jahr weitestgehend gestaltet sein – eine freiwillige Leistung, die mit Fördergeldern läuft und nicht mehr unter den Rotstift der Kommunalaufsicht fallen kann.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.