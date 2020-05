Bruckerin soll mehr Miete bezahlen - trotz Corona

Eine Bruckerin ist empört darüber, dass sie trotz Corona-Krise mehr Miete bezahlen soll. Die Frau wohnt in der Wohnanlage der Oberbayerischen Heimstätte. Viele Anwohner hätten gerade Kurzarbeit angemeldet.

Fürstenfeldbruck – Eine Mieterhöhung in Zeiten der Corona-Krise anzusetzen, das sorgt bei Tagblatt-Leserin Katharina F. (Name geändert) für Empörung. Als Mieterin in der Wohnanlage der Oberbayerischen Heimstätte wurde ihr per Schreiben die Erhöhung ihrer Miete zum 1. Mai angekündigt. „Zwar ist die Höhe relativ im Rahmen, aber muss das genau jetzt sein?“, meint F. Die meisten Anwohner seien ihrer Aussage nach alle keine Großverdiener und zusätzlich haben viele Kurzarbeit angemeldet.

Die Oberbayerische Heimstätte teilt auf Tagblatt-Nachfrage mit, man habe „unter Beachtung aller gesetzlicher Vorschriften – bereits im Dezember 2019 und Januar 2020“ das Thema Mieterhöhungen angesprochen. „Also lange vor der sogenannten Corona-Krise“, meint Christine Winter aus dem Sekretariat der Geschäftsführung. Ebenfalls schon vor der Krise habe ein Großteil der Mieter der Erhöhung zugestimmt.

Wohnungsgesellschaft: Mieter können eine Aussetzung der Zahlung beantragen

Menschen, die bedingt durch die Corona-Krise ihre Miete für April bis Juni 2020 nicht zahlen können, können eine Aussetzung der Zahlungen beantragen, heißt es in dem Statement der Wohnungsgesellschaft weiter. Damit bezieht sich das Unternehmen auf das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“.

Die Möglichkeit des Aussetzens der Mietzahlungen ist Katharina F. bekannt. „Ich hätte mir nur aufgrund der Situation eine Aufschiebung der Mieterhöhung bis beispielsweise September gewünscht.“ Letztendlich werde sie „wohl oder übel der Mieterhöhung zustimmen müssen“, da die meisten Nachbarn aus ihren Kontaktkreisen dies schon getan haben.

Lesen Sie auch: So schwer ist die Wohnungssuche im Landkreis

Lisa Fischer