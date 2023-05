Fürstenfeldbruck: Neuer Oberbürgermeister vereidigt

Stabswechsel

Der Chefwechsel im Brucker Rathaus ist vollzogen. Im Stadtrat wurde Christian Götz als neuer Oberbürgermeister vereidigt. Sein Vorgänger Erich Raff verabschiedete sich mit einer kurzen Ansprache in den Ruhestand.

Fürstenfeldbruck – Am Dienstag gegen 19.20 Uhr war es so weit: Christian Götz schwor vor den Stadträten, Verwaltungsmitarbeitern und einigen Zuhörern im Stadtsaal von Fürstenfeld den Diensteid. Vize-Bürgermeister Christian Stangl hängte dem neuen Rathauschef die Amtskette um. Sein Vorgänger Erich Raff und Götz unterschrieben im Goldenen Buch der Stadt – der Amtswechsel war vollzogen. Große Worte verlor Brucks OB an diesem Abend nicht. Er ging gleich zur Tagesordnung über und entschuldigte sich am Ende der Sitzung noch für manch holprige Situation. „Es war meine erste Sitzung als Oberbürgermeister.“

Zu Beginn wurde aber der scheidende Rathauschef nochmal gewürdigt. „Das hat er verdient“, sagte Vize-Bürgermeister Stangl. In 27 Jahren als Stadtrat, Referent für Verkehr und Sport, Zweiter Rathauschef und 91 Monate als Stadtoberhaupt habe Raff vieles erreicht. Stangl beschrieb ihn als Menschen der ruhigen Töne, ohne Chefattitüden, Eitelkeit und Selbstinszenierung. „Er beschränkte sich aufs Tun.“

Dass schärfste Kritiker ihm vorwerfen, in seiner Amtszeit sei nichts im Bereich Ökologie vorangekommen, widerlegte Stangl mit Blick auf die soeben fertiggestellte Klimastrategie. Bei der fielen die meisten Beschlüsse ins Raffs Amtszeit. Gleiches gelte unter anderem für den Bau der Schule West – „ein Vorzeigeprojekt“ –, das Ampersite, das Sportzentrum III, die Wettbewerbe am Fliegerhorst und auf dem Lände-Areal. Auch die Fertigstellung des zweiten Feuerwehrhauses und der barrierefreie Umbau des Bahnhofs Buchenau fanden unter OB Raff statt, sowie der Startschuss für das Biodrom, „vielleicht ein entscheidender Schritt für Prosperität in der ganzen Region und weit darüber hinaus“. Hinzu kam die Bewältigung der Corona-Pandemie. „Diese Bilanz kann sich sehen lassen“, so Stangl.

+ Ansichten aus dem Rathaus erhielt der scheidende Rathauschef Erich Raff (l.) zum Abschied von seinen Stellvertretern Christian Stangl und Birgitta Klemenz. © Peter Weber

Zum Abschied erhielt der ehemalige Regent der Stadt zwei Flaschen Stadtwein der Marke „Regent“ – auch der ist unter Erich Raff angebaut worden. Dritte Bürgermeisterin Birgitta Klemenz überreichte ihm ein Gemälde mit einer Ansicht aus dem Rathaus auf die Hauptstraße aus früheren Zeiten. Mit großem Beifall wurde der Rathauschef verabschiedet.

Erich Raff beließ es bei wenigen Worten. Er dankte seinen Stellvertretern, dem Stadtrat und den Verwaltungsmitarbeitern – und den Wählern, die ihm die 27 Jahre politische Mitarbeit ermöglicht hätten. „Wir haben zusammen für die Stadt einiges vorangebracht.“ Die Ideen der Mitarbeiter hätten Bruck weit über die Stadtgrenzen hinaus repräsentiert. „Ich durfte als Mannschaftsführer für sehr gute Teamarbeit so manche Auszeichnung entgegennehmen.“ Seinem Nachfolger Christian Götz wünschte er viel Erfolg. Seine letzten Worte: „Ich sage nur Danke für interessante und erlebnisreiche Zeit als Stadtrat und Oberbürgermeister.“