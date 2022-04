Mindestens acht Kandidaten wollen bei der Wahl zum Oberbürgermeister antreten

Von: Ingrid Zeilinger

Das Rathaus Fürstenfeldbruck. (Archivfoto) © Weber

In knapp einem Jahr wählen die Brucker ihren neuen Oberbürgermeister. In den nächsten Monaten werden sich die Bewerber in Position bringen.

Fürstenfeldbruck – Klar ist schon: Die Zahl der Kandidaten ist groß. Nominiert wird aber erst nach der Sommerpause – mit einer Ausnahme.

Neun Fraktionen umfasst der aktuelle Stadtrat. Und es könnte jede ihren eigenen Kandidaten aufstellen. Einzig die FDP hat sich noch nicht entschieden. Die Wahl werde Thema der Vorstandssitzung in der kommenden Woche sein, kündigt Stadtrat Klaus Wollenberg an. Es sei auch noch genügend Zeit für Überlegungen.

OB-Wahl: Nominierungen im Herbst

Zumal fast alle Ortsverbände ihre Kandidaten erst im Herbst nominieren wollen. Einzig die SPD plant dies schon Ende Juni oder Anfang Juli. „Wir möchten ein bisschen mehr Zeit haben und statt eines klassischen Wahlkampfs mit Vereinen und Gruppierungen ins Gespräch kommen“, sagt Fraktionschef Philipp Heimerl. So erfahre man, welche Themen die Bevölkerung für wichtig erachte, die dann der künftige OB angehen solle. Ohne etwas vorweg zu nehmen: Heimerl würde gerne selbst wieder antreten.

Gleiches gilt für Andreas Lohde (CSU), der schon gegen Klaus Peil in die Wahl gezogen war. Doch derzeit stehe das Thema OB-Wahl nicht im Vordergrund. „Wir versuchen gerade politisch zu arbeiten und möchten vor der Sommerpause noch einiges erreichen“, sagt Lohde. Im Herbst wird nominiert.

Auch die BBV wartet so lange. „Man muss aufpassen, dass man sich nicht übernimmt und im Vorfeld verheizt wird“, sagt Fraktionsvorsitzender Christian Götz. Sein Interesse hat der frühere Vize-Bürgermeister bereits bekundet. Das letzte Wort haben jedoch die BBV-Mitglieder auf der Versammlung im Herbst.

OB-Wahl: Hauen und Stechen?

Die Grünen möchten ebenfalls einen eigenen Bewerber ins Rennen schicken – am liebsten eine Frau. Namen nennt Fraktionschef Jan Halbauer noch keinen – klar ist aber: Er wird es nicht. Die Wahl sei noch weit weg und rücke angesichts von Stadtratsarbeit und Ukraine-Krieg in den Hintergrund. Spätestens im Herbst wird das Geheimnis gelüftet.

Kein Rätsel mehr gibt es dagegen bei den Freien Wählern, für die Markus Droth ins Rennen gehen will. „Die Unterstützung vom Vorstand wurde immer wieder geäußert.“ Im September oder Oktober soll es fix werden. Der Wahlkampf läuft bereits jetzt, bedauert Droth. „Das Hauen, Stechen und Wegdrücken beginnt schon.“

Als bisher einzige Frau wirft Alexa Zierl ihren Hut für die ÖDP in den Ring. „Das Interesse ist weiterhin da.“ Einen Termin zur Kandidatenkür hat der Kreisverband noch nicht festgelegt.

OB-Wahl: Frage der Termin-Zusammenlegung

Auch bei der Linken läuft es auf einen eigenen Kandidaten heraus. Der Ortsvorsitzende und einzige Stadtrat Adrian Best will antreten. „Ich möchte in der Lokalpolitik bleiben“, sagt Best. Und mit der OB-Kandidatur sich und die Linke populärer machen. Nominiert wird aber erst nach der Sommerpause.

Mit einem prominenten Namen will Die Partei Stimmen fangen. Statt Florian Weber wird diesmal Joe Kellerer – namensgleich aber nicht verwandt mit Alt-OB Sepp Kellerer – soll im Herbst aufgestellt werden. Weber nennt taktische Gründe, um die Satirepartei bekannter zu machen. „Dann lernt man einen weiteren Namen kennen.“

Wie lange der neue OB im Amt sein wird, darauf wollen sich die Parteien nicht festlegen. Einige spielen mit dem Gedanken, auf drei Jahre zu verkürzen, um künftig wieder Stadtrat und Rathauschef in einem Aufwasch zu wählen. Zierl hat dies bereits angekündigt und auch Heimerl findet den Gedanken attraktiv. „Der Dauerwahlkampf ermüdet.“ Götz sieht es genauso. „Es war ein Riesenfehler, beide Termine nicht bei der ersten Gelegenheit wieder zusammenzulegen.“

