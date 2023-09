Innovative Firma jetzt in Bruck: Ohne Aiwanger, aber mit Wasserstoff-Vision

Mit innovativen Technologien im Bereich Wasserstoffantriebe agiert Proton in einem Sektor, für den Sebastian Golden (l.) und Faiz Nahab auf eine große Zukunft hoffen. © Weber

Medienauflauf in Fürstenfeldbruck: Kamerateams, Fotografen und Journalisten waren zur Präsentation des neuen Standorts von Proton Motor erschienen.

Fürstenfeldbruck – Grund für das rege Interesse waren jedoch nicht nur die innovativen Wasserstoff-Brennstoffzellen, die das Unternehmens herstellt, sondern vielmehr Ehrengast Hubert Aiwanger.

Gleich zwei Termine hätte der Bayrische Wirtschaftsminister und Freie Wähler Chef am Donnerstag im Landkreis absolvieren sollen. Neben Proton stand ein Unternehmensbesuch bei Unser Land in Esting auf seinem Terminkalender. Doch Aiwanger, der wegen Antisemitismus-Vorwürfen in seiner Jugend im Feuer steht, sagte beide ab. Dass „Unser Land“ gekippt war, das war den Medienvertretern, die morgens in der Frauenhoferstraße warteten, bereits bekannt.

Aiwanger sagt kurzfristig ab

Der Termin bei Proton Motor wurde allerdings erst eine halbe Stunde vor Beginn abgesagt. Da waren Medienvertreter, Polizei und Personenschutz schon vor Ort. Ein Ministeriumsmitarbeiter begründete die sehr kurzfristige Absage mit der „aktuellen Lage“. Gemeint sind damit die Vorwürfe, Aiwanger habe in seiner Schulzeit ein antisemitisches Pamphlet verteilt, den Hitlergruß im Klassenzimmer gezeigt, Judenwitze erzählt und Hitlers Buch „Mein Kampf“ im Schulranzen gehabt.

Wasserstofftanks in Bruck geplant

Aiwanger bezeichnete die Vorwürfe als „Schmutzkampagne. Koalitionschef Söder forderte Aufklärung. Die neue Produktionsstätte von Proton musste jedenfalls ohne Aiwanger der Öffentlichkeit präsentiert werden. „Wir haben den Standort sehr lange und intensiv gesucht“, sagte Sebastian Goldner aus dem Firmenmanagement. Wichtig sei die Nähe zum Hauptsitz in Puchheim gewesen. Der wird künftig als Entwicklungsstandort für die Wasserstoff-Brennstoffzellen dienen, während in Bruck auf 13 500 Quadratmetern eine Produktionsstätte eingerichtet werden wird.

Noch steht die Halle leer. Aber der Mietvertrag ist unterschrieben. Planungs- und Genehmigungsverfahren laufen. „Wir hoffen auf eine schnelle Bearbeitung durch die Stadt“, sagte Goldner. Auf dem Gelände gibt es zudem ein Bürogebäude und es sind vier Wasserstofftanks geplant.

Exponentielles Wachstum erwartet

Starten soll der Betrieb Ende 2024. Womöglich werde man auch eine eigene Wasserstoffproduktion einrichten, so Goldner. Manfred Limbrunner, ebenfalls aus dem Management von Proton Motor sieht große Entwicklungschancen in der Wasserstoffwirtschaft. „Wir sehen aktuell ein moderates Wachstum, das in den nächsten Jahren in ein exponentielles Wachstum kommen wird.“ Darauf will man sich vorbereiten. „Wir haben hier viel Platz und damit die Möglichkeit stark zu wachsen“, so Limbrunner. Wenn die Anlage irgendwann voll ausgelastet sei, plane man mit 350 Beschäftigten für den Standort.

Dann ging es doch noch mal um Aiwanger. Geschäftsführer Faiz Francois Nahab dankte dem Abwesenden in seiner auf Englisch gehaltenen Rede als Unterstützer der Wasserstofftechnologie: „He supports this planet - he believes in hydrogen.“ - „Er unterstützt diesen Planeten, er glaubt an Wasserstoff.“

Zeigen, dass es geht

Einer, der wie sein Parteikollege Hubert Aiwanger an Wasserstoff als Lösung für die Klimakrise glaubt, ist der Landtagsabgeordnete Hans Friedl aus Alling. Er war als Gast zur Standortvorstellung von Proton geladen und hofft, für die nächste Legislaturperiode eine Wasserstofftankstelle für Fürstenfeldbruck durchsetzen zu können. Das erklärte er auf Nachfrage. „Ich bin da dran! Ich brenn für Wasserstoff!“ Für kurze Strecken sei E-Mobilität die bessere Wahl, „aber bei Langstrecke, Bus und Lastwagen ist Wasserstoff die Lösung.“ Friedl fährt seit vier Jahren mit Wasserstoff, „weil ich zeigen wollte, dass es geht.“ (Patrick Tietz)

