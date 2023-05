„Viele Fragen offen“: Historiker sollen Hintergründe zum Olympia-Attentat 1972 aufklären

Von: Dirk Walter

Der Alte Tower im Brucker Fliegerhorst. (Archivfoto) © Weber

Nach dem Gedenkjahr zum Olympia-Attentat bleiben Fragen offen. Ein Sporthistoriker beleuchtet Aufklärungsdefizite und hofft auf ein Museum in Fürstenfeldbruck.

Fürstenfeldbruck – Das Gedenkjahr zum Olympia-Attentat 1972 ist vorbei, doch viele Fragen bleiben offen. Auf Einladung des Landratsamtes berichtete der Sporthistoriker Prof. Kay Schiller, der an der Universität Durham (Nordengland) lehrt, über „Aufklärungsdefizite“ und die Perspektive für das künftige Erinnern an die Olympia-Katastrophe. Schiller setzt dabei große Hoffnungen auf die achtköpfige Historikerkommission, die in den kommenden drei Jahren die Hintergründe des Attentats aufklären soll. Fragen gebe es jede Menge, das machte er im großen Sitzungssaal vor rund 80 Zuhörern deutlich.

Ein Punkt, der Schiller beispielsweise wichtig ist: Die Verbindungen des „Schwarzen Septembers“ zum Rechtsextremismus. Bekannt ist, dass der Neonazi Willi Pohl den palästinensischen Drahtzieher Abu Daoud in den Monaten vor dem Attentat durch Deutschland chauffierte. Eventuell übernahm er auch den Schmuggel der Tatwaffen und leistete Passfälscherdienste. Dass dieses rechtsextreme Netzwerk weitgehend unbehelligt blieb, bezeichnet Schiller als schweren Fehler der deutschen Behörden.

Ebenfalls unklar: Warum wurde eine Elitetruppe Israels nicht zur Befreiung nach München beordert – sie stand schon abrufbereit. Auch interessant: Wieso konnten die drei überlebenden Geiselnehmer nur fünf Wochen nach dem Attentat durch eine Flugzeug-Entführung rasch freikommen. Gab es hier etwa Absprachen zwischen der Bundesregierung und der PLO?

Skandalös bei all dem ist die Rolle des Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Es habe 49 Jahre benötigt, um eine angemessene Erinnerungs-Veranstaltung zu organisieren. Bei der ersten IOC-Sitzung nach dem Attentat, so Schiller, hätten die Sportfunktionäre zwar 1973 Schweigeminuten veranstaltet. Die galten aber einem verstorbenen Funktionär, nicht den ermordeten elf israelischen Sportlern und dem erschossenen Polizisten. Zu hoffen sei, dass auch das IOC seine Archive für die Forschung öffnen werde, sagte Schiller.

Überhaupt sei der Anschlag jahrzehntelang nur als „Fußnote der Geschichte“ behandelt worden – auch in Deutschland. Die erste Gedenktafel sei zudem mit dem christlichen Kreuz versehen worden – angesichts der jüdischen Opfer eher unpassend. Erst in den 1990er-Jahren änderte sich die Einstellung der Gesellschaft, sagte Schiller. Es sei „eine größere Ehrlichkeit beim deutschen Erinnern“ erkennbar. Dazu gehören auch Denkmäler: der „Klagebalken“ in München 1995, das Brucker Mahnmal am Fliegerhorst 1999 und der „Einschnitt“ auf dem Olympia-Gelände 2017. Mittlerweile sei das Erinnern sehr konkret, nicht mehr abstrakt, und benenne einzelne Opfer.

Schiller machte auch deutlich, dass er auf ein reales Museum am Tower hofft – wenn die Bundeswehr, wann auch immer, abgezogen ist. Der stellvertretende Landrat Michael Schanderl sagte, dass er auf eine Beteiligung des Nationalen Olympischen Komitee (NOK) oder des Bundes hoffe – so ein Museum könne nicht allein Aufgabe des Landkreises sein.

In der Diskussion wurde vorgeschlagen, dann auch eine neue Lösung für das Luftwaffen-Ehrenmal zu finden, das gleichfalls „zur Disposition“ steht. Doch ob sich beide Projekte verknüpfen lassen?

