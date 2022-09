Olympia-Attentat: Der digitale Erinnerungsort ist jetzt online

Von: Lisa Fischer

Haben den digitalen Ort geschaffen: Das Team um Leiterin Silke Seiz (4.v.l.) bei der Präsentation der Internet-Seiten. © Fischer

Es war ein Herzensprojekt auf Landkreisebene, das trotz Unwägbarkeiten geglückt ist: Pünktlich zum 50. Gedenktag des Olympia-Attentats stellte Landrat Thomas Karmasin den digitalen Erinnerungsort rund um den Fliegerhorst vor.

Fürstenfeldbruck – Mit Aufnahmen von damals, aktuellen Fotos vom Fursty, Videos, Karten und mehr können sich Jung und Alt nun interaktiv über das Geschehen informieren und den Opfern gedenken. Möglich ist das auf der Webseite www.erinnerungsort-fuerstenfeldbruck1972.de oder per App „Erinnerungsort 72“ auf dem Smartphone.

Abzug der Bundeswehr?

Dass der virtuelle Erinnerungsort einmal so aussehen wird, wie er nun gestaltet wurde, war eigentlich nicht geplant, sagte Karmasin bei der Präsentation auf der Gedenkveranstaltung am Montag. So war zunächst angedacht, dass durch den Abzug der Bundeswehr ein digitaler Erinnerungsort direkt auf dem Gelände hätte entstehen können. Doch der Abzug wurde verschoben, voraussichtlich auf 2026. Doch bis dahin sollte das Projekt nicht warten.

„Der virtuelle Erinnerungsort war zunächst eine Übergangslösung – bevor man zukünftig direkt in die Kaserne gehen kann“, erklärte Karmasin. Doch aus der Übergangslösung sei viel mehr geworden.

Denn App und Webseite können nun von jedem Ort der Welt besucht werden. Die Inhalte werden auf Englisch oder Deutsch präsentiert. Eine arabische und hebräische Version sei noch in Arbeit, sagte Silke Seiz bei der Präsentation.

Sie arbeitete seit 2019 als Projektleiterin zusammen mit den Historikern der Ludwig-Maximilian-Universität, Anna Greithanner und Dominik Aufleger, im Auftrag des Landkreises Fürstenfeldbruck. Bei der digitalen Umsetzung half die Münchner Firma Augmented Minds sowie die Berliner Firma Le4f Agency.

„Unser Ziel war es, den Geschehnissen hier vor Ort einen würdigen Raum zu geben“, sagte Silke Seiz. Öffnet man die App, steht der Nutzer virtuell vor dem alten Tower auf dem Fliegerhorst. Durch drehen und schwenken des Smartphones bewegt sich gleichzeitig die virtuelle Umgebung auf dem Fliegerhorst. „Mittels verschiedener Stationen werden die Geschehnisse vom 5. September erzählt“, erklärte Seiz.

Gedenktafel

An der Gedenktafel, die am alten Tower im Fliegerhorst angebracht ist, können virtuell Blumen oder Steine abgelegt oder eine Kerze angezündet werden, um der Ermordeten zu Gedenken. Dadurch, dass der Erinnerungsort auf dem Fliegerhorst ortsunabhängig besucht werden kann, hat Jedermann Zugang zu der Geschichte und den Geschehnissen des 5. Septembers 1972. „Die App oder Webseite können in der Schule eingesetzt werden“, sagte Seiz. So können Schüler die Geschichte im Klassenzimmer aber virtuell vor Ort erfahren.

Der digitale Erinnerungsort soll jedoch nicht abgeschafft werden, wenn der authentische Ort auf dem Fliegerhorst in Zukunft einmal zugänglich ist. Vielmehr soll dann der digitale in den physischen Ort integriert werden, erklärte Projektleiterin Silke Seiz.

