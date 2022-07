Zeugen des Olympia-Attentats: „Die Schilderungen waren entsetzlich“

Von: Peter Loder

Aus dem ausgebrannten Hubschrauber mussten Helfer die Leichen bergen. © dpa

Joachim Day interviewte Zeugen des Olympia-Attentats. Er hörte von Schicksalen, die ihn bis heute nicht loslassen. Die Beiträge sind ab September im Internet.

Fürstenfeldbruck – Als am Morgen des 5. September 1972 das Olympia-Attentat der palästinensischen Terrorgruppe „Schwarzer September“ auf israelische Sportler in München begann, saß Joachim Day gebannt vor dem Fernseher. Hilflos verfolgte der damals Elfjährige die Geiselnahme und deren schreckliches Ende am Brucker Fliegerhorst. Diesen September-Tag würde der spätere Journalist, Moderator und Produzent nie mehr vergessen.

Joachim Day führte Gespräche mit Menschen, die beim Attentat dabei waren. © mm

Heute lebt der 61-Jährige in Schwabhausen (Kreis Dachau) und ist als leidenschaftlicher Handballfan regelmäßig in Fürstenfeldbruck, um die Heimspiele der Drittliga-Panther zu verfolgen. Und er bekam die Chance, die Geschichte des Attentats aufzuarbeiten: 2018 hatte ihm das Landratsamt das Angebot unterbreitet, Interviews mit Zeitzeugen zu produzieren. Heraus kamen je 25-minütige Beiträge, die nun fertig sind. Unter www.erinnerungsort-fuerstenfeldbruck1972.de werden sie pünktlich zum Jahrestag am 5. September ins Internet gestellt.

Herr Day, nach welchen Kriterien wurden die zwölf Zeitzeugen bestimmt, und wer hat sie ausgewählt?

Die Befragten sollten möglichst viele unterschiedliche Sichtweisen der schrecklichen Geschehnisse aufzeigen. Zu ihnen gehörte auch der damalige, am 26. Juli 2020 im Alter von 94 Jahren verstorbene Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel, den ich im Januar 2020 interviewte. Ebenso Walther Tröger, der als Bürgermeister des olympischen Dorfes sehr nah am Geschehen und Teil des Krisenstabs war. Ich war im September 2020 zum Interview bei ihm in Frankfurt. Tröger verstarb mit 91 Jahren, am 30. Dezember 2020. Ich sprach ferner mit Bundesgrenzschützer Andreas Zenglein und Sanitäter Axel Kaiser, die beide im Fliegerhorst tätig waren und schreckliche Bilder von verkohlten Leichen in den Hubschraubern sahen, sowie Klaus Wolfermann, der zwei Tage vor dem Attentat Speerwurf-Olympiasieger wurde. Weitere Gespräche führte ich mit dem Bruder und dem Neffen des erschossenen Polizisten Anton Fliegerbauer sowie mit Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, deren Tochter während der Spiele als Hostess arbeitete. Neben Landrat Thomas Karmasin kommen auch der damalige tz-Reporter Peter M. Lill und der Bildhauer Hannes L. Götz zu Wort. Er schuf 1999 die Gedenkstätte vor dem Fliegerhorst.

Zwölf Zeitzeugen, zwölf Tote beim Attentat. Wurde das rein zufällig so ausgewählt?

Anfänglich hatten wir eine Liste von acht bis neun Zeitzeugen. Während mehrerer Gespräche mit Projektverantwortlichen des Landkreises kamen weitere Ideen hinzu. Die Zahl zwölf ist also tatsächlich zufällig. Um es genau zu nehmen, starben ja 17 Menschen während dieser bestialischen Tat: elf Israelis, der deutsche Polizist und fünf der acht Geiselnehmer. In einem späteren Vergeltungsschlag tötete der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad die übrigen drei Attentäter.

Olympia-Attentat: „Grausige Zustände am Fliegerhorst“ - Kugel nur Zentimeter an Kopf vorbei

Was der Sanitäter Axel Kaiser damals bei seinem Einsatz erlebte, ist fast unbeschreiblich.

Seine Schilderungen sind wirklich entsetzlich. Er berichtet über die amateurhafte, versuchte Geiselbefreiung, die schließlich in einer Katastrophe endete, und über die grausigen Zustände im Fliegerhorst. Axel Kaiser schildert, dass die auf ihn gerichtete Kugel nur Zentimeter an seinem Kopf vorbeigeflogen sei und dass bei ihm während unseres Interviews der Geruch der verkohlten Leichen, die im Hubschrauber lagen, wieder hochgekommen sei.

In dieser Nacht des Grauens waren auch Bundesgrenzschützer im Einsatz.

Mit einem von ihnen führte ich ein Interview: Andreas Zenglein. Seine Aussagen über die verheerenden Abläufe waren genauso unfassbar wie die von Axel Kaiser. Der damals 19-jährige Zenglein berichtet vom Einsatz: „Die Leichen saßen und lagen alle noch im Hubschrauber. Wir hatten dann selber – der Einsatz hat ja zwei oder drei Tage gedauert – den Leichengeruch immer in der Nase gehabt. In einer Pause gab es Mittagessen – Kasseler und eine Semmel. Ich habe es weggeschmissen. Andere Kollegen haben genüsslich gegessen. Da habe ich mich dann auch gefragt: Was geht in deren Kopf vor?“

Olympia-Attentat am Fliegerhorst: „Ich sehe die traurigen, oft leidenden Gesichter der Zeitzeugen“

Wie äußerten sich die Zeitzeugen zum Thema, dass sie überlebten?

Axel Kaiser ist schlichtweg dankbar, dass die auf ihn gerichtete Kugel knapp am Kopf vorbei einschlug. Er betrachtet den 5. September als seinen zweiten Geburtstag. So berichteten es mir alle Zeitzeugen, die sich während des Geiseldramas in der Nähe des Geschehens befanden. Da die Informationen über das Massaker bruchstückhaft waren, wusste niemand, was als nächstes geschieht. Ich denke, trotz aller Empathie, kann niemand nachvollziehen, wie die Beteiligten gelitten haben und sich teilweise heute noch sehr viel damit beschäftigen.

Was ging Ihnen bei den Interviews durch den Kopf?

Ich sehe die traurigen, oft leidenden Gesichter der Zeitzeugen vor meinen Augen und denke mit höchstem Respekt und würdevoll an die zwölf Interviewpartner zurück. Auf der einen Seite bin ich stolz, dass es in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Fürstenfeldbruck gelungen ist, die Geschichte des Attentats derart intensiv und offen aufzuarbeiten. Auf der anderen Seite nimmt mich die Erinnerung an die Arbeit noch immer emotional enorm mit, wenn ich mich an die Schilderungen der Zeitzeugen erinnere, die teils schlimmer kaum sein könnten.

