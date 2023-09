Olympia-Attentat: Gespaltenes Gedenken?

Von: Helga Zagermann

Nach der Terrornacht in Fürstenfeldbruck: Ein ausgebrannter Hubschrauber vor dem Tower auf Fursty. © MM-Archiv

Um das Olympia-Attentat in der Erinnerungskultur Deutschlands und Israels dreht sich eine Podiumsdiskussion am Mittwoch, 6. September, ab 19 Uhr in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Interessierte können auch im Livestream unter www.badw.de hören, was unter dem Titel „München 1972: Gespaltenes Gedenken?“ diskutiert wird. Es ist die erste öffentliche Veranstaltung, seit die Historikerkommission ihre Arbeit zur Aufarbeitung offener Fragen aufgenommen hat.

Fürstenfeldbruck/München - Von 5. bis 7. September findet in München die erste Arbeitstagung der Wissenschaftler statt. Im vom Bundesinnenministerium initiierten Projekt soll noch immer Ungeklärtes zum Anschlag sowie zu seiner Vor- und Nachgeschichte erforscht werden.

Auf dem Podium sitzen zwei Mitglieder der Historikerkommission: Shlomo Shpiro (Professor für Politikwissenschaft an der Bar-Ilan-Universität in Tel Aviv) und Petra Terhoeven (Professorin für Europäische Kultur- und Zeitgeschichte an der Universität Göttingen). Zudem sind eingeladen: Kay Schiller (Professor für Modern European History an der Universität Durham und Co-Autor des Buches „The 1972 Munich Olympics and the Making of Modern Germany“) sowie Roman Deininger (Chefreporter der Süddeutschen Zeitung und Co-Autor des Buches „Die Spiele des Jahrhunderts. Olympia 1972, der Terror und das neue Deutschland“). Die Moderation übernimmt Eva Oberloskamp vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin (IfZ), sie ist wissenschaftliche Geschäftsführerin der Forschungsstelle zur Aufarbeitung des Attentats.

Am 5./6. September jährt sich zum 51. Mal der Anschlag, den palästinensische Terroristen während der Olympischen Sommerspiele in München auf das israelische Team verübten. Elf israelische Sportler, ein Polizist und fünf der Attentäter kamen bei der Geiselnahme und dem gescheiterten Befreiungsversuch der bayerischen Polizei ums Leben.

Die Podiumsdiskussion widmet sich dem in der Bundesrepublik und in Israel höchst unterschiedlichen Umgang mit diesem Ereignis. Während es in Israel früh einen wichtigen Platz in der nationalen Erinnerungskultur erlangte, hat sich in der Bundesrepublik erst in jüngster Zeit ein selbstkritisches öffentliches Gedenken an die Opfer entwickelt.

Die achtköpfige Historikerkommission hatte Ende Mai 2023 ihre auf drei Jahre angesetzte Arbeit aufgenommen. Durch Veranstaltungen soll immer wieder die Öffentlichkeit einbezogen werden.

Die Podiumsdiskussion ist eine Kooperation des IfZ, der Historikerkommission und der Akademie der Wissenschaften. Wer live dabei sein will in der Akademie an der Alfons-Goppel-Straße 11 in München, muss sich per E-Mail an anmeldung@badw.de für den Abend einschreiben. Am Livestream kann man ohne Anmeldung teilnehmen. (zag)