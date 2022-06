Rundweg in Gedenken an Krieg und Terror

Von: Ingrid Zeilinger

Rathaus-Mitarbeiterin Claudia Metzner steht vor dem Kriegergedächtnisbrunnen am Alten Rathaus. Hier startet die Tour „Terror und Gedenken“. © Weber

Das Olympia-Attentat jährt sich am 5. September zum 50. Mal. An die Orte des Geschehens, aber auch an andere Gedenkstätten, führt eine Stadttour, die man auf eigene Faust unternehmen kann. Sie ist eine von mehreren Routen aus dem Brucker Stadt- und Freizeitführer.

Fürstenfeldbruck – „Terror und Gedenken“ heißt die Tour, die zu Erinnerungsorten an Krieg, Terror und Attentate führt. Sie ist eine von sieben Rundgängen des Stadt- und Freizeitführers „Geschichten und Gesichter einer Stadt am Fluss“. Die Route ist so aufgebaut, dass man sie auf eigene Faust unternehmen kann, berichtet die Tourismusbeauftragte im Rathaus, Claudia Metzner.

Als die Broschüre gestaltet wurde, kam die Frage auf, wie man mit der Geschichte umgehen solle, erklärt Metzner. „Wir wollten das Kapitel Terror und Gedenken mit aufnehmen.“ Man müsse an die nachfolgenden Generationen denken. „Wir wollten nicht nur die schönen Seiten zeigen.“

Spurensuche anlässlich des Olympia-Attentats

Anlässlich des Gedenkens an den Anschlag palästinensischer Terroristen auf die israelische Olympiamannschaft während der Sommerspiele 1972 können die Menschen auf Spurensuche gehen. Wer sich auf den Weg macht, braucht nur seine Füße und den Bus.

Los geht die Tour am Brucker Bahnhof. Von der Leonhardikirche führt der Weg zur ersten Station – dem Kriegergedächtnisbrunnen am Alten Rathaus. Auf diesem sitzt der Heilige Sebastian, erklärt Claudia Metzner.

Die nächste Station ist das Todesmarschmahnmal an der Ecke Augsburger-/Dachauer Straße. Dort wird jedes Jahr an den Todesmarsch gedacht, in dem Häftlinge aus den Konzentrationslagern durch die Straßen getrieben wurden.

Zum Fliegerhorst

Mit dem Bus fährt man weiter zur dritten Station, dem Fliegerhorst. Dort kann man zunächst die Gedenkstätte des Olympia-Attentats besuchen. Sie ist an der Außenmauer des Fursty-Geländes errichtet und somit frei zugänglich. Gleiches gilt für das Luftwaffen-Ehrenmal – ein Betonring mit 30 Metern Durchmesser, der den Gedenkstein mit einem eisernen Kreuz umschließt. Hier wird den Gefallenen der Luftfahrt aus allen Nationen gedacht.

Danach bringt der Linienbus die Spaziergänger aufs Klosterareal Fürstenfeld. Dort kann neben der Klosterkirche zudem noch der Friedhof für die Kriegsgefangenen des Ersten Weltkrieges – auch Russenfriedhof genannt – besucht werden. Und natürlich bietet sich Fürstenfeld für eine abschließende Einkehr an.

Die Broschüre

„Man sollte schon gut eineinhalb Stunden einplanen“, rät die Tourismusbeauftragte Claudia Metzner. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Stationen erhält man in der Broschüre, die im Rathaus erhältlich ist und die über die Internetseite www.fuerstenfeldbruck.de heruntergeladen werden kann.

In dem Freizeitführer findet man auch weitere Rundgänge, wie eine Villentour, die klassische Innenstadttour, eine Familienspaßtour mit Orten wie dem Skaterpark, dem Pucher Meer aber auch der Edignalinde. Beim perfekten Tag in Bruck kann man Kloster, Kletterinsel, Museum und Amperoase besuchen und zum Abschluss in Pavillon Beach einen Drink nehmen. Zwei Technik-Touren führen auf die Spuren von Oskar-von-Miller zu seinem Geburtshaus, die Aumühle, das Kraftwerk Obermühle und eine gar zum Kraftwerk nach Schöngeising, dem Bauernhofmuseum Jexhof in Schöngesing und zur Furthmühle in Egenhofen.

