Auferstehung – die Botschaft zu Ostern und wie Gläubige sie in diesen Tagen erleben

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Was Menschen in diesen Tagen mit Auferstehung verbindet, erzählen einige Gläubige unserer Zeitung. (Symbolbild) © IMAGO/Norbert Neetz

Tod und Auferstehung sind sich selten so nahe wie zu Ostern. Der Tod ist durch den Ukraine-Krieg und die Trauer um liebe Menschen derzeit sehr präsent. Doch was verbinden Menschen in diesen Tagen mit Auferstehung? Das erzählen einige Gläubige.

Fürstenfeldbruck – Wenn Valentin Wendebourg bei einer Beerdigung am Grab steht, erzählt er oft, dass der christliche Glaube eben an einer letzten Ruhestätte begonnen hat. „Als drei Frauen morgens zum Grab kommen und nichts mehr erwarten als das Ende, den Tod.“ Doch dann erscheint ein Engel und tut die österliche Botschaft kund.

Vor Ostern stelle er sich die Frage, nach was er suche, erklärt der Pfarrer der evangelischen Erlöserkirche. Bestimme die Angst vor dem Tod das Leben? „Der Blick auf ein schwarzes Loch, in dem wir verschwinden?“ Oder suche man doch nach dem, was bleibe, wenn man die Welt einmal verlassen müsse. „Diese Haltung der Hoffnung, die nicht nur auf den Tod und Untergang fixiert ist, sondern bei Gott das Unmögliche für möglich hält, das bedeutet für mich Auferstehung.“

Ein Symbol für das Licht in der Dunkelheit ist die Osterkerze. Wenn St. Bernhards Pastoralreferent Johannes Sporrer in der Osternacht mit der Kerze in die dunkle Kirche einzieht, erlebt er Auferstehung und Freude. Das Symbol der Kerze ist für viele Menschen wichtig, sagt auch Helga Müller vom Missionskreis St. Magdalena. Sie erfährt das immer wieder in Gesprächen, wenn sie und ihre Mitstreiterinnen am Palmsonntag die selbstgestalteten Osterkerzen verkaufen. „Viele Menschen greifen den Gedanken auf, man spürt, es ist ihnen wichtig.“ Ein Zeichen der Hoffnung. „Auferstehung ist für mich Zuversicht“, sagt Helga Müller. „Auch wenn man die Augen für immer schließt, geht es weiter.“

Dieser Gedanke trägt auch Johannes Sporrer. „Auferstehung ist die stille Zuversicht, dem verstorbenen Vater, dem verunglückten Freund einmal wieder zu begegnen – dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.“ Auch im Alltag spürt er sie: „Wenn ein Blick, ein witziges Wort, ein Lächeln die dicke Luft nach einem Streit auflöst und man sich versöhnt.“ Und nicht zuletzt sei Auferstehung die Hoffnung, dass die Menschen die vielen Krisen und Herausforderungen mit dem Willen zu Frieden und Veränderung bewältigen.

Krieg und Krise beunruhigen auch die jungen Menschen in diesen Tagen. Mit Jugenddiakonin Joy Meier haben sie sich über die Botschaft der Auferstehung unterhalten. Sie schenke ihnen Hoffnung und lasse sie in der Gewissheit, dass sie nicht alleine seien, sondern Teil einer Gemeinschaft, in der sie Freundschaft, Unterstützung und Ermutigung erfahren. „Das ist etwas Besonderes, denn Einsamkeit wird in der Jugendarbeit ein immer relevanteres Thema“, sagt Meier Und in dem von Leistungsdruck geprägten Alltag hätten sie Gewissheit, so angenommen zu sein, wie sie sind. „Wir müssen nicht immer höher, besser oder weiter.“

Für Joy Meier ist Ostern wie der immer wiederkehrende Frühling – eine Wohltat für die Seele. Die Zuversicht überstrahlt die Trauer vom Karfreitag – auch für Helga Müller. Man hinterlasse den einen oder anderen Gedanken für die Nachwelt. „Wenn ich meinen vier Enkelkindern etwas mitgegeben habe, ist das wie die Botschaft, dass das Leben weitergeht.“